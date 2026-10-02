L’Algérie, le Qatar et 22 pays arabes à fond avec Infantino

Avant la nouvelle élection de la FIFA en 2027, Gianni Infantino continue de faire quasiment un carton plein avec les intentions de vote de 22 nouveaux pays.

Malgré la Coupe du monde pleine de polémiques et sa volonté écrasée dans l’oeuf de vendre la Coupe du monde à des intérêts privés, Gianni Infantino n’a pas grand chose à craindre pour sa réélection à la tête de la FIFA en 2027. Le président de l’instance mondiale du football a beaucoup énervé en Europe par son allégeance à Donald Trump, mais il possède un soutien mondial très large. L’Afrique et plusieurs pays d’Amérique du Sud ont affiché leur soutien à sa candidature, et ce sont désormais plus de 20 pays de l’UAFA, l’union des associations arabes de football, qui ont fait savoir que leur vote irait au dirigeant suisse.

Parmi les pays qui ont réaffirmé leur soutien à Infantino pour conserver son poste à la FIFA, se trouvent l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte ou encore la Palestine. « Infantino a depuis plus de 10 ans renforcé l’unité à travers la communiste globale du football, il a développé et fait grandir ce sport », ont fait savoir les représentants des 22 pays concernés.

De quoi laisser pour le moment entrevoir une réélections assez sereinement pour Infantino, qui a ouvert la Coupe du monde à 48 équipes en 2026, et a permis au Qatar, au Maroc et à l’Arabie Saoudite d’organiser chacun une Coupe du monde, s’assurant ainsi un soutien plein et total des pays de cette région du globe.