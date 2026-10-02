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EdF : L’affaire Sanhadji va plus loin, le clan Mbappé impliqué

Equipe de France
parEric Bethsy
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Mis en examen pour corruption, trafic d'influence, escroquerie, blanchiment de fraude fiscale et d’autres motifs, Mohamed Sanhadji n’est pas la seule personne visée par les autorités. Outre l’ancien chef de la sécurité des Bleus, les enquêteurs s’intéressent aussi à un ex-commandant de CRS pour ses liens avec la famille Mbappé.
Zinédine Zidane n’est pas très à l’aise sur le sujet. Et pour cause, Mohamed Sanhadji, qui figurait initialement dans le staff du nouveau sélectionneur de l’équipe de France, est mis en examen depuis le 16 septembre dernier. L’ancien chef de la sécurité des Bleus est notamment accusé de recel de détournement de fonds publics, trafic d’influence et corruption. Celui que les joueurs surnomment « Momo la République » se retrouve soupçonné d’avoir profité de sa proximité avec le vestiaire pour obtenir de l’argent et divers avantages.
On a par exemple appris que Mohamed Sanhadji a récolté plus de 300 000 euros auprès des internationaux tricolores entre 2020 et 2024, sans compter d’autres cadeaux comme des vacances. Mais cet ancien commandant de police n’est pas la seule personne dans le viseur de l’IGPN. Selon les informations du Parisien, plusieurs hauts gradés des CRS ont également profité des services de Mohamed Sanhadji. Un ancien commandant de CRS, désormais radié des cadres, a lui aussi été mis en examen.

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La police des polices le soupçonnent notamment de corruption, lui qui aurait rendu service à Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, sur les conseils de Mohamed Sanhadji. « C’est la première fois qu’ils (les Mbappé, NDLR) me demandent de l’aide. Je te dis pas le crédit si on y arrive », lui a écrit par message l’ancien chef de la sécurité des Bleus. Cet ex-commandant de CRS aurait alors fait jouer ses relations pour accorder des privilèges au clan Mbappé. Ce qui pourrait bien lui coûter cher.
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