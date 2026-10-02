EdF : L’affaire Sanhadji va plus loin, le clan Mbappé impliqué

Pas de soucis moi je suis toujours ouvert au débat, meme si comme souvent c'est souvent stérile
Autant jen sais rien ,plus j'irais pas jusqu'a la, deja le FN RN est le seul parti a avoir ete fondé par un ancien SS ,et le seul parti a avoir ete condamné pour ca ...
Ah ouais ahahah🤡💩🏁🏴☠️🏴🏳️🚩🏳️🌈🏳️⚧️
Et un certain Désiré Doué, ça vous parle ?
Le centre PSG forme des joueurs avec un jeu très vertical ! Des coureurs de 100 m avec un poids chiche dans la cervelle... Bizarre, yen a très peu au Barça et dans l'équipe d'Espagne... Bizarre...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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💬 Zinédine Zidane questionné sur l'affaire autour Mohamed Sanhadji