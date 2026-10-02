EdF : Mbappé au Boum Boum, c'est l'heure de Dembélé

EdF : Mbappé au Boum Boum, c'est l'heure de Dembélé

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Annoncé parfois comme un rival de Kylian Mbappé dans l'univers tricolore, Ousmane Dembélé a l'occasion de montrer qu'il peut aussi porter l'équipe de France, ce vendredi soir contre l'Italie.
En conférence de presse ce mercredi, Ousmane Dembélé a fait savoir qu’il ne se mêlait pas à la lutte pour le Ballon d’Or, et estimait qu’il n’était pas légitime pour lui de briguer une telle récompense, préférant laisser les juges voter. De bien belles paroles, mais en attendant, c’est lui le Ballon d’Or en titre et Walid Acherchour aimerait bien le voir en tant que tel sur le terrain. Moins convaincant en ce début de saison, assez discret en Turquie, le joueur du PSG sera titulaire ce vendredi contre l’Italie, avec le brassard de capitaine.

Acherchour demande le réveil de Dembélé

Face à une équipe italienne qui sort d’une victoire convaincante en Turquie, mais qui reste sur trois Coupes du monde ratées de suite, Ousmane Dembélé doit montrer qu’il peut être l’un des patrons des Bleus sous Zidane. « On a vu son premier match contre la Turquie, pas mauvais mais pas clinquant. Sa rentrée contre la Belgique n’a pas été bonne du tout, je n’ai pas aimé du tout. Là c'est le Stade de France, belle pelouse, grosse équipe, Mbappé était au boum boum hier, il doit envoyer un message. Olise a marqué un but très important contre la Belgique. On aimerait avoir une belle image de Dembélé qui porte l'équipe de France, qui fait un match plein, qui met un but victorieux. Et il y a une belle opportunité pour le faire », a glissé le consultant de l’After Foot, persuadé que c’est le moment pour le Ballon d’Or de prendre un nouveau rôle en équipe de France.
Avec six buts pendant la Coupe du monde, Ousmane Dembélé a montré qu’il savait aussi se montrer efficace dans les grands matchs, mais son total de 13 buts en quasiment 70 sélections démontre aussi qu’il n’est pas aussi capital qu’un Kylian Mbappé dans le côté décisif. Avec le joueur du Real Madrid actuellement blessé malgré un passage très commenté sur Paris en boite de nuit, le Ballon d’Or en titre a l’occasion de marquer les esprits ce vendredi soir contre l’Italie.
O. Dembélé

O. Dembélé

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