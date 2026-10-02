Zidane l'appelle, le PSG le veut pour 50 ME

Appelé par Zidane pour les matchs de l'équipe de France, Leny Yoro trouve le temps long à Manchester United, où il a perdu sa place. Le PSG et Arsenal sont sur les rangs pour le récupérer.

Double champion d’Europe en titre, le PSG possède encore cette saison une équipe très compétitive pour viser un incroyable triplé. Il y a toutefois un secteur en difficulté en ce début de saison. Willian Pacho est un peu moins efficace, en raison de sa très grande sollicitation ces dernières saisons. Marquinhos ne rajeunit pas, et sa doublure Illya Zabarnyi est décevante à chacune de ses apparitions. Lucas Beraldo est désormais considéré comme un milieu de terrain par Luis Enrique, qui ne fait que modérément confiance à Lucas Hernandez dans l’axe.

Son départ en préparation à MU

Une place est clairement à prendre en défense centrale à l’avenir, et c’est pourquoi le nom de Leny Yoro apparait dans la presse britannique ce vendredi. L’ancienne pépite du LOSC était partie très tôt pour Manchester United, contre la somme assez folle de 62 millions d’euros. Deux ans après son arrivée, le natif de Saint-Maurice (94) se pose des questions sur son avenir. Selon le journaliste Mark Brus du Daily Briefing, les dirigeants du club anglais estiment les chances de se faire attaquer pour Yoro assez importantes pour cet été.

Utilisé à seulement deux reprises cette saison en championnat, pour un temps de jeu total de 22 minutes en Premier League , l’ancien lillois risque de trouver le temps long derrière les indéboulonnables Martinez et Maguire. Une situation surveillée par deux clubs européens de poids : Arsenal et le PSG. Le fait que Manchester United cherche à faire venir Jacobo Ramon de Côme ouvre encore plus la porte à un départ du Franco-Ivoirien. Ce dernier a de plus bien compris que MU aurait du mal à lutter pour des titres majeurs malgré un recrutement d’ampleur chaque saison.

Une opportunité en or pour le PSG, qui apprécie les jeunes joueurs avec des qualités indéniables, comme c’est le cas de Leny Yoro. Sous contrat jusqu’en juin 2029, avec une option pour une année supplémentaire, le défenseur central a vu sa valeur baisser pour atteindre 50 millions d’euros. Le moment idéal pour le PSG afin de recruter enfin un défenseur central capable de concurrencer les titulaires actuels ?