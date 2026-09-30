Rennes et Naples, un transfert à 15 ME cet hiver ?

Recruté à Fenerbahçe pour 10 millions d’euros l’été dernier, Sebastian Szymanski ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux de Franck Haise à Rennes. Un départ cet hiver est déjà évoqué d’autant que Naples est sur le coup.

A la recherche d’un meneur de jeu l’été dernier, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur l’international polonais Sebastian Szymanski. Recruté pour 10 millions d’euros en provenance de Fenerbahçe, celui qui compte 56 sélections avec la Pologne devait s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le dispositif de Franck Haise en Bretagne. Après six matchs toutes compétitions confondues, ce n’est pas le cas. Auteur d’un but et d‘une passe décisive en Ligue 1 , le Polonais n’a pas démarré les deux derniers matchs de Ligue 1 face à l’OM puis sur la pelouse de l’OL.

Un temps de jeu réduit qui pourrait le convaincre de partir dès cet hiver. Cela tombe bien selon Ekrem Konur, Sebastien Szymanski a des courtisans, et pas n’importe lesquels. Notre confrère révèle que le Napoli est notamment intéressé par le joueur d’1m74. Le club italien a prévu d’être très actif en janvier avec au moins trois renforts espérés, et Sebastian Szymanski pourrait bien être l’un d’entre eux. Reste que du côté de la direction rennaise, on reste convaincu par le niveau du joueur, malgré des débuts timorés.

Naples est chaud sur Szymanski

Sous contrat jusqu’en 2029, Szymanski ne sera pas bradé par le pensionnaire du Roazhon Park, qui l’évalue à 15 millions d’euros au minimum. La question est maintenant de savoir si Naples sera enclin à proposer une telle somme pour un joueur dont les derniers mois ont été compliqués. Avant de signer à Rennes, Sebastian Szymanski n’était plus titulaire à Fenerbahçe, ce qui avait justement convaincu le club turc de le vendre en Ligue 1. Outre le Stade Rennais, l’OL était aussi intéressé par son profil à l’été 2026.