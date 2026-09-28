30 ME refusés, Rennes va récolter beaucoup plus

Retenu par le Stade Rennais cet été, Abdelhamid Aït Boudlal reste convoité sur le marché des transferts. Le défenseur central marocain a la cote en Angleterre, mais aussi dans tous les principaux championnats européens.

Contrairement à la plupart des pensionnaires de Ligue 1, le Stade Rennais a les moyens de conserver ses meilleurs joueurs. Fulham a pu s’en apercevoir cet été lorsque son offre pour Abdelhamid Aït Boudlal, estimée à 30 millions d’euros, a immédiatement été refusée. Le défenseur central seulement âgé de 20 ans se voyait bien traverser la Manche. Sauf que ses supérieurs en ont décidé autrement.

Les enchères vont grimper

Depuis mardi, il doit avoir la tête à 100% au Stade Rennais, peut-être qu’il ne l’avait plus qu’à 80%, avait lâché le dirigeant auprès du quotidien Ouest-France, deux jours après la fermeture du Et à son poste... Les erreurs, il doit les gommer, c’est clair. Mais pour moi, c’est d’abord une question de concentration. » Un choix risqué dans la mesure où le jeune talent, avec qui les négociations pour une prolongation n’ont rien donné, n’a pas répondu aux attentes en début de saison. Son match contre Le Mans (3-2) lors de la 2e journée de Ligue 1 avait déçu l’entraîneur Franck Haise ainsi que le directeur sportif Loïc Désiré. «, avait lâché le dirigeant auprès du quotidien Ouest-France, deux jours après la fermeture du mercato

Difficile pour Abdelhamid Aït Boudlal de passer à autre chose, surtout si les rumeurs lui rappellent la possibilité de franchir un cap à l’étranger. Selon les informations de TEAMtalk, l’Angleterre lui tend toujours les bras. C’est surtout Newcastle qui suit son évolution, pendant que Brentford, Everton et Hull City observent également son évolution. La source parle aussi de potentielles approches venues d’Espagne, d’Allemagne et d’Italie. Autant dire que Rennes n’aura aucun mal à vendre son défenseur central sous contrat jusqu’en 2028. Le montant du transfert pourrait même dépasser le montant refusé cet été.