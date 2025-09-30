ICONSPORT_272230_0623
Habib Beye

Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes

Rennes30 sept. , 10:30
parCorentin Facy
2
Huitième de Ligue 1 après six journées, le Stade Rennais peine à convaincre. Le match nul face à Lens malgré une supériorité numérique a fragilisé Habib Beye, lequel garde toutefois la confiance de ses dirigeants.
Après le match nul entre le Stade Rennais et le RC Lens dimanche soir (0-0), Habib Beye n’a pas cherché d’excuse et n’a pas non plus nié la réalité. Son équipe, en supériorité numérique depuis le carton rouge lensois à la 1ère minute, ne méritait pas de prendre un point face à des Sang et Or bien supérieurs. « Après le coup de sifflet final, j'ai dit aux garçons de ne pas baisser la tête car c'est assez incroyable de prendre un point après un tel match. Techniquement, dans l'intensité, on n'a pas été au niveau alors qu'on a un scénario favorable » confiait d’ailleurs l’entraîneur rennais au coup de sifflet final.
Les résultats et les progrès dans le jeu breton peinent à arriver et cela pourrait déjà fragiliser Habib Beye, d’autant que son équipe a copieusement été sifflée par le public du Roazhon Park dimanche. Dans son édition du jour, L’Equipe fait justement le point sur la situation de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Et le quotidien national l’affirme, Habib Beye n’est pas remis en question par ses dirigeants après seulement six journées. L'état-major du Stade Rennais croit en son projet et est convaincu que les 130 millions d’euros injectés dans les arrivées depuis le mercato de janvier 2025 vont porter leurs fruits.

La pression risque néanmoins de s’accentuer sur Habib Beye dans les semaines à venir si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. Car L’Equipe rappelle que l’ancien coach du Red Star a été « gâté » en ayant eu « tout le matériel qu’il souhaitait » et « le choix des profils » lors du dernier mercato. Reste que pour l’instant, des joueurs tels que Camara ou Embolo n’ont pas encore trouvé la bonne carburation, pas plus que Le Paul. Le rôle de certains joueurs comme Blas est par ailleurs à définir. Beye a du pain sur la planche pour faire de Rennes un candidat crédible à l’Europe cette saison, l’objectif fixé par le club à son coach… qui pourrait vite être menacé s'il ne place par Rennes dans le premier tiers du classement.
Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

