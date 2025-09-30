Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes

Huitième de Ligue 1 après six journées, le Stade Rennais peine à convaincre. Le match nul face à Lens malgré une supériorité numérique a fragilisé Habib Beye, lequel garde toutefois la confiance de ses dirigeants.

« Après le coup de sifflet final, j'ai dit aux garçons de ne pas baisser la tête car c'est assez incroyable de prendre un point après un tel match. Techniquement, dans l'intensité, on n'a pas été au niveau alors qu'on a un scénario favorable » confiait d’ailleurs l’entraîneur rennais au coup de sifflet final. Après le match nul entre le Stade Rennais et le RC Lens dimanche soir (0-0), Habib Beye n’a pas cherché d’excuse et n’a pas non plus nié la réalité. Son équipe, en supériorité numérique depuis le carton rouge lensois à la 1ère minute, ne méritait pas de prendre un point face à des Sang et Or bien supérieurs.confiait d’ailleurs l’entraîneur rennais au coup de sifflet final.

Les résultats et les progrès dans le jeu breton peinent à arriver et cela pourrait déjà fragiliser Habib Beye, d’autant que son équipe a copieusement été sifflée par le public du Roazhon Park dimanche. Dans son édition du jour, L’Equipe fait justement le point sur la situation de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Et le quotidien national l’affirme, Habib Beye n’est pas remis en question par ses dirigeants après seulement six journées. L'état-major du Stade Rennais croit en son projet et est convaincu que les 130 millions d’euros injectés dans les arrivées depuis le mercato de janvier 2025 vont porter leurs fruits.

La pression risque néanmoins de s’accentuer sur Habib Beye dans les semaines à venir si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. Car L’Equipe rappelle que l’ancien coach du Red Star a été « gâté » en ayant eu « tout le matériel qu’il souhaitait » et « le choix des profils » lors du dernier mercato. Reste que pour l’instant, des joueurs tels que Camara ou Embolo n’ont pas encore trouvé la bonne carburation, pas plus que Le Paul. Le rôle de certains joueurs comme Blas est par ailleurs à définir. Beye a du pain sur la planche pour faire de Rennes un candidat crédible à l’Europe cette saison, l’objectif fixé par le club à son coach… qui pourrait vite être menacé s'il ne place par Rennes dans le premier tiers du classement.