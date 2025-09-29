Rennes : « Le message ne passe pas », Habib Beye en perdition

Malgré une supériorité numérique pendant tout le match, Rennes a été accroché par un Lens bien meilleur sur le plan technique dimanche soir (0-0). De quoi soulever de gros doutes sur l’équipe d’Habib Beye.

La greffe prend énormément de temps à prendre au Stade Rennais. Malgré un discours toujours ambitieux et souvent plein de lucidité, Habib Beye ne parvient pas à imposer sa patte sur son équipe. Le constat avait déjà été dressé il y a deux semaines lorsque les Bretons avaient été surclassés par l’OL en première mi-temps avant de profiter du carton rouge lyonnais et de quelques faits de jeu pour renverser la vapeur. La semaine dernière à Nantes, Rennes a encore étalé ses limites avec une deuxième mi-temps honteuse à La Beaujoire. En prime-time ce dimanche contre Lens, l’équipe d’Habib Beye était attendue au tournant. Elle a encore déçu, malgré des circonstances très favorables avec le carton rouge pour Lens au bout d’une minute de jeu. Cela commence à être difficile de trouver des excuses aux joueurs rennais selon Walid Acherchour, lequel se demande si le message de Habib Beye passe encore dans le vestiaire.

« Le système de jeu, je ne le comprends plus. Depuis que Rongier est sorti de cette équipe, c’est le désordre complet, on ne sait plus qui joue devant la défense. Lens est animé de quelque chose mais au contraire, Rennes est une équipe de fainéants. Il n’y a pas de temps forts, il faut attendre la 70e minute pour avoir une occasion et emballer le match. Je ne comprends pas le fil conducteur. Il n’y a pas de temps forts. A Nantes la semaine dernière, Habib Beye est lucide à la mi-temps, il dit qu’il va falloir faire attention et au final ils se font quand même rattraper à 2-2. Le message ne passe pas, ce n’est pas possible » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

Lens est animé de quelque chose mais au contraire, Rennes est une équipe de fainéants. Il n’y a pas de temps forts... - Walid Acherchour sur RMC

« Après une première mi-temps aussi effarante de nullité, ce n’est pas possible de proposer ça de nouveau en deuxième. Techniquement on est trop loin du compte. Fofana gesticule pour pas grand chose, Camara je revois le joueur de Saint-Etienne, Cissé ce n’est plus le même joueur que la saison dernière. Tu t’arraches les cheveux quand tu vois le match. Embolo, il n’est pas arrivé à Rennes : 15 millions d’euros ! Le petit Meïté est bien meilleur aujourd’hui dans le dynamique. C’est là où on va attendre Habib Beye, il va être obligé de sévir dans la gestion et le choix des hommes » estime le chroniqueur, qui attend Rennes au tournant dans les prochaines semaines alors que se profilent des matchs plus abordables en Ligue 1 contre des adversaires supposés plus faibles (Le Havre, Auxerre). Habib Beye jouera gros.