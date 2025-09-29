Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Prestation très inquiétante du Stade Rennais ce dimanche contre Lens (0-0). Habib Beye a interdit à ses joueurs de donner leur avis à la presse.

Le Stade Rennais a énormément déçu ce dimanche face à Rennes. Dans un match forcément rendu bizarre par l’expulsion au bout d’une minute de jeu de Jonathan Gradit, c’est bien Lens qui a eu les meilleurs occasions et aurait pu s’imposer au Roazhon Park. Au final, un 0-0 qui démontre les terribles limites d’un effectif pourtant annoncé comme solide et talentueux, mais qui ne convainc personne et s’en sort pour le moment très bien avec sa 8e place au classement.

C’est sous les sifflets que les joueurs rennais ont été raccompagnés à la fin de la rencontre, tant il est rare de voir une équipe, à domicile et en supériorité numérique, était aussi balbutiante et même dépassée. Habib Beye a reconnu que Lens méritait bien plus que son équipe sur l’ensemble du match, et qu’il y avait des problèmes à régler. Mais il sera impossible d’avoir l’avis de ses joueurs sur cette question. En effet, aucun membre de l’effectif n’a été autorisé par son entraineur a parlé dans la zone mixte, qui permet en général aux médias de récupérer les avis de quelques joueurs.

Une décision prise et assumée par Habib Beye, qui a interdit à ses troupes de parler. La raison peut surprendre, mais elle est au moins donnée : « Eviter les discours policés ». L’entraineur des « Rouge et Noir » ne souhaite donc pas que la langue de bois soit de sortie même s’il est toujours intéressant de voir si les joueurs se rendent compte de la prestation livrée à leur public et aux téléspectateurs. Peut-être que certains éléments auraient été plus tranchants également… Car même si le jeune Djaoui Cissé ne parle quasiment jamais à la presse, il doit se dire qu’entre ses longs passages sur le banc et son remplacement à la demi-heure de jeu pour raison tactique, les décisions de son entraineur commencent à être difficiles à comprendre.