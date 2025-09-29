SRFC : Beye humilie les médias, Hermel l'attaque

Ce dimanche soir en Ligue 1, le Stade Rennais n'a pu faire mieux que match nul face au RC Lens à domicile. Pourtant, les Bretons avaient l'avantage de jouer à 11 contre 10 pendant presque toute la rencontre.

Le Stade Rennais ne s'en sort pas... Cette saison encore, les Bretons sont décevants malgré un effectif de qualité. Habib Beye n'arrive pas forcément à sortir le meilleur de son groupe, ce qui commence à poser problème. Ce dimanche soir au Roazhon Park, le Stade Rennais a pourtant évolué à 11 contre 10 pendant presque toute la rencontre face au RC Lens. Ce sont même les Sang et Or qui ont dominé leur sujet. La gronde commence à se faire sentir en Bretagne et la pression s'accentue sur les épaules d'Habib Beye. L'ancien entraineur du Red Star ne veut pas baisser les bras et compte tout faire pour protéger son groupe. Quitte à lui interdire de s'exprimer dans les médias après des matchs peu convaincants.

Un comportement qui pose question ?

Ces dernières heures, L'Equipe indiquait en effet que le technicien français avait demandé qu'aucun joueur ne s'exprime en zone mixte. Assez rare pour être souligné et un comportement qui ne plait pas à tout le monde. Ce n'est pas Fred Hermel qui dira le contraire, lui qui trouve cela même ironique quand on sait qu'Habib Beye a longtemps travaillé pour Canal+. Sur son compte X, le journaliste a notamment posté : « C’est beau de la part de quelqu’un qui a travaillé à la télé et qui a été le chouchou des médias… ».

Le Stade Rennais, seulement 8e de Ligue 1 après 6 journées disputées, aura l'opportunité de repartir de l'avant dès le week-end prochain lors d'un déplacement au Havre, un adversaire en grandes difficultés et qui joue le maintien. Attention tout de même à ne pas tomber dans le piège normand, sous peine de plonger un peu plus dans la crise.