SRFC : Beye humilie les médias, Hermel l'attaque

Rennes29 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir en Ligue 1, le Stade Rennais n'a pu faire mieux que match nul face au RC Lens à domicile. Pourtant, les Bretons avaient l'avantage de jouer à 11 contre 10 pendant presque toute la rencontre.
Le Stade Rennais ne s'en sort pas... Cette saison encore, les Bretons sont décevants malgré un effectif de qualité. Habib Beye n'arrive pas forcément à sortir le meilleur de son groupe, ce qui commence à poser problème. Ce dimanche soir au Roazhon Park, le Stade Rennais a pourtant évolué à 11 contre 10 pendant presque toute la rencontre face au RC Lens. Ce sont même les Sang et Or qui ont dominé leur sujet. La gronde commence à se faire sentir en Bretagne et la pression s'accentue sur les épaules d'Habib Beye. L'ancien entraineur du Red Star ne veut pas baisser les bras et compte tout faire pour protéger son groupe. Quitte à lui interdire de s'exprimer dans les médias après des matchs peu convaincants. 

Un comportement qui pose question ?

Ces dernières heures, L'Equipe indiquait en effet que le technicien français avait demandé qu'aucun joueur ne s'exprime en zone mixte. Assez rare pour être souligné et un comportement qui ne plait pas à tout le monde. Ce n'est pas Fred Hermel qui dira le contraire, lui qui trouve cela même ironique quand on sait qu'Habib Beye a longtemps travaillé pour Canal+. Sur son compte X, le journaliste a notamment posté : « C’est beau de la part de quelqu’un qui a travaillé à la télé et qui a été le chouchou des médias… »

Rennes : « Le message ne passe pas », Habib Beye en perditionRennes : « Le message ne passe pas », Habib Beye en perdition
Le Stade Rennais, seulement 8e de Ligue 1 après 6 journées disputées, aura l'opportunité de repartir de l'avant dès le week-end prochain lors d'un déplacement au Havre, un adversaire en grandes difficultés et qui joue le maintien. Attention tout de même à ne pas tomber dans le piège normand, sous peine de plonger un peu plus dans la crise. 
Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ça te dérange que ousmane ballon d'or et nasser gagne la champion's league mais il faudra t y faire .. le frustré raciste... les ' sous hommes' ont gagner. Et je suis triste pour ton club ta ville. Bye .le ss.

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Pfff on s'en doutait bien....espérons au moins que les revenants tiennent le coup, ca risque d'être un gros match

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

je sors les pop corns pour les futurs messages, toi et moi savons de quel message on parle, d'un message véhiculé à tord

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

S'il a vraiment tiré dans une bouteille qui est arrivée aux pieds du délégué de la Ligue, c'est normal qu'il se prenne un jaune. C'est un comportement qui n'a pas lieu d'être sur un banc de touche, et encore moins de la part d'un entraineur. Et si la bouteille était parvenue sur un joueur ou l'arbitre ?

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Elle n'était pas vraiment décollé du corps. Sa position était naturel. C'est ce qui a été jugé. Mais, oui, celui qui a commenté utilise un argument qui n'est plus d'actualité.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

