Grosse surprise à Rennes, sept entraineurs ciblés !

Rennes10 févr. , 9:00
parGuillaume Conte
Rennes n'a pas beaucoup de temps pour trouver son futur entraineur pour ne pas compromettre la course à l'Europe. Franck Haise est le grand favori, mais le club breton a plein d'idées.
Après avoir échappé de peu à son licenciement à l’automne, Habib Beye s’est rapidement de nouveau retrouvé dans une impasse. Plus que les résultats, qui n’étaient pas si mauvais avant la récente mauvaise passe de son club, c’est surtout ses relations avec les joueurs et ses dirigeants qui semblaient incapables de lui garantir un avenir sur les bords de la Vilaine. Le vestiaire avait clairement lâché l’ancien coach du Red Star, et les fuites vers les journalistes et les insiders allaient bon train pour lui savonner la planche.

Les champions du monde 1998 ont la cote

Le Stade Rennais a donc décidé de se séparer de son entraineur et d’activement en trouver un autre pour terminer au mieux cette saison une nouvelle fois laborieuse en Bretagne. Franck Haise est clairement le grand favori pour occuper ce poste. Il est un ancien de la maison, actuellement libre, et avec une belle expérience à Lens et à Nice même s’il a eu, lui aussi, du mal à conserver son vestiaire uni jusqu’au bout.
Si Franck Haise est sur la voie royale, les dirigeants rennais ont bien l’intention de se donner du choix. Trois entraineurs libres ont été contactés : Patrick Vieira, Laurent Blanc et Will Still. Deux champions du monde français qui ont déjà entrainé en Ligue 1, et le technicien belge révélé à Reims qui s’est planté du côté de Southampton la saison passée. Des techniciens sans contrat actuellement, et qui seraient intéressés par le challenge rennais.
Le club « Rouge et Noir » suit aussi deux autres entraineurs qui marchent bien en Ligue 1 : Didier Digard qui se pose clairement des questions sur son avenir au Havre, et Alexandre Dujeux qui fait des miracles avec un effectif diminué à Angers. La solution interne, avec une confiance en l’intérimaire actuel Sébastien Tambouret, est aussi étudiée en choix possible.
De nombreuses solutions donc, même si Franck Haise a pour le moment la primeur des discussions avec le Stade Rennais.

