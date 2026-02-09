Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

L’OM a été humilié par le PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. S’il y a bien un joueur marseillais qui concentre les critiques, c’est Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille n’a pas fait le poids face au PSG lors du Classique de Ligue 1 . Les Phocéens ont totalement sombré face à une équipe parisienne supérieure dans tous les compartiments du jeu. Les hommes de Roberto De Zerbi ont, en plus, glissé à la 4e place de Ligue 1 et devront désormais lutter pour assurer leur qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison.

Ce dimanche au Parc des Princes, Leonardo Balerdi est passé complètement au travers, et ce n’est pas la première fois depuis le début de l’exercice. Pour Christophe Dugarry, l’ OM travaille trop à l’envers pour espérer obtenir de meilleurs résultats.

Dugarry dégomme Balerdi en direct

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a pas fait dans la langue de bois à propos du défenseur argentin, qu’il juge pas du tout au niveau de l’OM et qui bénéficie, selon lui, d’un traitement de faveur par rapport à certains de ses coéquipiers :

« On m'explique qu'on ne garde pas Murillo parce qu'il a fait deux fautes individuelles mais je vois Balerdi qui se traine. Mais c'est une savate ! Comment Balerdi peut encore porter le brassard et être titulaire ? Comment c'est possible ? Le nombre de bourdes qu'il fait... Si on a viré Murillo, on vire Balerdi. Rien que contre le PSG, il en a fait trois. (...) Ils ont viré Rabiot parce qu'il s'est battu mais c'est un mec comme ça qu'il faut garder et pas les mecs qui ne veulent pas se battre. Tout le discours est à l'envers. (...) De Zerbi est un entraîneur surcoté et ses joueurs le sont aussi ».

L’OM devra rapidement se remettre les idées en place, car une réception XXL attend les Phocéens le week-end prochain. Ce sera face à Strasbourg, dans un Stade Vélodrome qui devrait afficher un vif mécontentement envers les hommes de Roberto De Zerbi.