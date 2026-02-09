Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

ICONSPORT_312883_0453
L’OM a été humilié par le PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. S’il y a bien un joueur marseillais qui concentre les critiques, c’est Leonardo Balerdi.
L’Olympique de Marseille n’a pas fait le poids face au PSG lors du Classique de Ligue 1. Les Phocéens ont totalement sombré face à une équipe parisienne supérieure dans tous les compartiments du jeu. Les hommes de Roberto De Zerbi ont, en plus, glissé à la 4e place de Ligue 1 et devront désormais lutter pour assurer leur qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison.
Ce dimanche au Parc des Princes, Leonardo Balerdi est passé complètement au travers, et ce n’est pas la première fois depuis le début de l’exercice. Pour Christophe Dugarry, l’OM travaille trop à l’envers pour espérer obtenir de meilleurs résultats.

Dugarry dégomme Balerdi en direct 

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a pas fait dans la langue de bois à propos du défenseur argentin, qu’il juge pas du tout au niveau de l’OM et qui bénéficie, selon lui, d’un traitement de faveur par rapport à certains de ses coéquipiers :
« On m'explique qu'on ne garde pas Murillo parce qu'il a fait deux fautes individuelles mais je vois Balerdi qui se traine. Mais c'est une savate ! Comment Balerdi peut encore porter le brassard et être titulaire ? Comment c'est possible ? Le nombre de bourdes qu'il fait... Si on a viré Murillo, on vire Balerdi. Rien que contre le PSG, il en a fait trois. (...) Ils ont viré Rabiot parce qu'il s'est battu mais c'est un mec comme ça qu'il faut garder et pas les mecs qui ne veulent pas se battre. Tout le discours est à l'envers. (...) De Zerbi est un entraîneur surcoté et ses joueurs le sont aussi ».

L’OM devra rapidement se remettre les idées en place, car une réception XXL attend les Phocéens le week-end prochain. Ce sera face à Strasbourg, dans un Stade Vélodrome qui devrait afficher un vif mécontentement envers les hommes de Roberto De Zerbi.
Derniers commentaires

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

Je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais sifflé faute sur Mayulu moi

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Oula toi tu devrais apprendre le sens des mots et des phrases car "n'est pas coutumier du fait" ne veut pas dire jamais mais rarement, il a déjà fait la une pour des choses négatives mais rarement, la chose la plus grave c'était pour la Suède et le viol mais il n'y a pas eu de suite comme quoi c'était encore des conneries mais il a toujours eu un bon comportement, c'est pour ça qu'il a été adulé aussi jeune car il était mature pour un si jeune joueur et sortait du cliché du footeux débile sinon il n'y a rien eu de négatif et le "que tu le veuilles ou non...." évidemment que Mbappé sera toujours sur le devant de la scène et ça ne me dérange pas le moins du monde, j'aime bien le joueur mais pour si peu c'est ridicule, mais ça choque certaines âmes sensibles apparemment...

Loading