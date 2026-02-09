ICONSPORT_309979_0740

EdF : Samba et Chevalier écartés, la surprise de Deschamps

Equipe de France09 févr. , 14:00
parCorentin Facy
Les mauvaises passes de Lucas Chevalier et de Brice Samba avec le PSG et Rennes pourraient avoir des conséquences sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Dans le même temps, Robin Risser cartonne avec Lens et postule à intégrer le groupe tricolore.
L’été prochain, l’équipe de France tentera de décrocher sa troisième étoile à l’occasion de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Un rendez-vous très attendu d’autant qu’il s’agira de la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Pour ce Mondial, le sélectionneur tricolore va devoir effectuer des choix forts, notamment au poste de gardien de but.
A moins de quatre mois de la liste, les incertitudes se multiplient puisque Brice Samba et Lucas Chevalier, les habituels remplaçants de Mike Maignan, sont dans une situation très critique au Stade Rennais et au Paris Saint-Germain. L’ancien Lensois a été écarté par Habib Beye ce week-end et ses performances sont très neutres, voire moyennes, depuis le début de la saison.
Un constat qui vaut aussi pour Lucas Chevalier, qui a perdu sa place au profit de Matvey Safonov au PSG et qui n’a pas réussi, pour l’instant, à s’adapter dans la capitale et à digérer son transfert en provenance de Lille. Une situation qui inquiète et qui peut laisser de l’espoir à un nouveau venu à ce poste. Les regards se tournent légitimement vers Robin Risser, meilleur gardien de la saison 2025-2026 en Ligue 1 selon les notes de L’Equipe.
L’ancien portier de Strasbourg brille et du haut de ses 21 ans, il s’impose de plus en plus comme une solution crédible pour Didier Deschamps, à minima pour le rôle de troisième gardien à la Coupe du monde. Ses statistiques sont impressionnantes avec seulement 17 buts encaissés en 21 journées et 5 clean-sheets de suite à domicile avant le match de ce week-end face à Rennes (3-1).
Sur les penaltys aussi, Robin Risser a de sérieux atouts avec 60% de penaltys stoppés. De quoi envisager un avenir en Bleus pour celui qui a fait un excellent choix de carrière cet été en quittant le RC Strasbourg pour rejoindre les Sang et Or. A Didier Deschamps de trancher désormais en fonction de la forme de ses autres gardiens d’ici à l’annonce de la liste fin mai.
