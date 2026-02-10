ICONSPORT_286569_0304
Endrick

OL : Le clan d'Endrick met fin au rêve

OL10 févr. , 8:20
parHadrien Rivayrand
2
L’OL a réalisé une superbe opération cet hiver en récupérant Endrick en prêt depuis le Real Madrid. Le Brésilien s’épanouit dans le Rhône, mais ne restera pas chez les Gones à la fin de son prêt.
L’Olympique Lyonnais est en grande forme en 2026 et espère décrocher un titre dans les prochaines semaines. Pour cela, les Gones peuvent notamment compter sur le talent d’Endrick, récemment arrivé du Real Madrid sous la forme d’un prêt sec.
L’avenir du jeune Brésilien à Madrid reste cependant incertain. S’il est encore lié au club espagnol jusqu’en juin 2030, rien ne garantit que le Real misera sur lui la saison prochaine, compte tenu de la concurrence actuelle en attaque. Cela a pu laisser entrevoir quelques espoirs aux Lyonnais, qui auraient aimé conserver Endrick plus longtemps que prévu… mais ce ne sera pas le cas.

L'OL est fixé, Endrick aussi 

Selon l’agent de l’international auriverde, Thiago Freitas, une décision a été prise concernant le retour du joueur au Real Madrid à la fin de la saison. L’agent a précisé qu’il n’y avait aucune ambiguïté à ce sujet, l’accord portant sur un prêt sans option d’achat. Endrick retournera donc au Real Madrid dès la fin de l’exercice en cours, même s’il ne connaît pas encore le rôle qui lui sera attribué.

D’ailleurs, le clan d’Endrick ne reproche pas au Real Madrid de l’avoir prêté en Ligue 1. Selon AS, Endrick considère que ce prêt fait partie de sa trajectoire et de l’apprentissage nécessaire à sa progression.
À 19 ans, le Brésilien veut avant tout prendre du plaisir sur le terrain et c’est exactement ce que l’OL lui permet pour le moment. Les Rhodaniens n’ont que quelques mois pour profiter pleinement de son talent et il faudra en tirer le maximum. Les échéances importantes ne manqueront pas. Pour rappel, depuis son arrivée à Lyon, Endrick a déjà inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive.
2
Derniers commentaires

Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

ce joueur a des qualités, il a progressé mais il ne sait pas etre performant sur la longueur ... fait trop de fautes d'e concentration !! Surtout avec RDZ qui lui donne le role de premier relanceur , des positions de defense en 1 VS 1 ... Il aurait fallut le vendre l'été dernier et surfer sur sa cote !! Les dirigeants ont une bonne part de tord dans le recrutement instable ou parfois mal fait , comme cet été ou 6 joueurs arrivent dans les 3 derniers jours !!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

va falloir que l'OM trouve le moyen de trouver un environnement moins explosif et ca passe par ce que dégagent les dirigeants, l'entraineur !! Ok à l'OM c'est un contexte , mais si on regarde bien, le public est bien moins virulent qu'il y a une dizaine d'année ou avant . Construire sur plusieurs années est une bonne chose, mais comment faire avec des sanguins à la baguette, qui n'arrivent pas a stabiliser un effectif ? qui petent les plomds? avec un entraineur volcanique ???

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

Bien sur qu'Endrick met un coup sur Tabitou mais celui ci a bien joué le coup surtout que c'est lui qui ne joue pas le ballon et le pousse en dehors du terrain. Et en plus avec le match infame de Vernice qui a donné le ton des la 10e seconde sur un bon tampon d'Abline sur Endrick... et que celui a eu son jaune ds la minute alors qu'il se trouvait ds les 60m Nantais. A partir de la.. Espérons que la commission sera clémente mais....

OM : De Zerbi accepte de démissionner

tu vois bien que les joueurs n ont rien fait pour eviter ca. ils etaient a 5-7m du porteur du ballon, sans jamais attaquer. tu vois bien qu un suel joueur pouvait faire 70M sans etre inquieté. tu vois bien que les joueurs ont tout fait pour que ça arrive et que le coach parte. esperons que ce soit reussi

OM : De Zerbi accepte de démissionner

bon voyage Robert.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

