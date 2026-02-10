OL : Le clan d'Endrick met fin au rêve

L’OL a réalisé une superbe opération cet hiver en récupérant Endrick en prêt depuis le Real Madrid. Le Brésilien s’épanouit dans le Rhône, mais ne restera pas chez les Gones à la fin de son prêt.

L’ Olympique Lyonnais est en grande forme en 2026 et espère décrocher un titre dans les prochaines semaines. Pour cela, les Gones peuvent notamment compter sur le talent d’Endrick, récemment arrivé du Real Madrid sous la forme d’un prêt sec.

L’avenir du jeune Brésilien à Madrid reste cependant incertain. S’il est encore lié au club espagnol jusqu’en juin 2030, rien ne garantit que le Real misera sur lui la saison prochaine, compte tenu de la concurrence actuelle en attaque. Cela a pu laisser entrevoir quelques espoirs aux Lyonnais, qui auraient aimé conserver Endrick plus longtemps que prévu… mais ce ne sera pas le cas.

L'OL est fixé, Endrick aussi

Selon l’agent de l’international auriverde, Thiago Freitas, une décision a été prise concernant le retour du joueur au Real Madrid à la fin de la saison. L’agent a précisé qu’il n’y avait aucune ambiguïté à ce sujet, l’accord portant sur un prêt sans option d’achat. Endrick retournera donc au Real Madrid dès la fin de l’exercice en cours, même s’il ne connaît pas encore le rôle qui lui sera attribué.

D’ailleurs, le clan d’Endrick ne reproche pas au Real Madrid de l’avoir prêté en Ligue 1. Selon AS, Endrick considère que ce prêt fait partie de sa trajectoire et de l’apprentissage nécessaire à sa progression.

À 19 ans, le Brésilien veut avant tout prendre du plaisir sur le terrain et c’est exactement ce que l’OL lui permet pour le moment. Les Rhodaniens n’ont que quelques mois pour profiter pleinement de son talent et il faudra en tirer le maximum. Les échéances importantes ne manqueront pas. Pour rappel, depuis son arrivée à Lyon, Endrick a déjà inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive.