Rennes : Nouvelle défaite, Beye perd ses salaires

Il faut attendre la fin de saison pour faire le bilan, il reste encore la coupe de France et le podium, les deux c'est encore possible, si de zerbi il veux sa place il sait se qu'il reste à faire
Le pic d'audience il a dû être avant la 35 ème minute, après on a perdu le Sud Est...
En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...
DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"
Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ⤵️ Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les
Grande victoire du père Pinault & notamment dans la négo de sortie. Cher Arnaud Pouille, ne vous réjouissez pas trop vite… la direction de la sortie devrait normalement voir le jour pour vous en fin de saison. #SRFC