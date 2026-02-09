rennes des problemes dans le vestiaire beye sera sans pitie iconsport 266745 0731 397790

Rennes : Nouvelle défaite, Beye perd ses salaires

Rennes09 févr. , 21:30
parEric Bethsy
0
Deux jours après la défaite à Lens (3-1) samedi, le Stade Rennais a officiellement écarté son entraîneur Habib Beye. Le technicien va prendre la porte sans avoir remporté la bataille avec ses dirigeants concernant ses indemnités de licenciement.
Cette fois, personne n’a sauvé Habib Beye. L’entraîneur du Stade Rennais sera bien licencié à cause des mauvais résultats de son équipe. Samedi à Lens, les Rouge et Noir ont concédé leur quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. C’était le revers de trop pour le Franco-Sénégalais qui n’a pas non plus été aidé par les tensions au sein du vestiaire. Il est clair que le technicien ne faisait pas l’unanimité dans le groupe, et encore moins auprès de certains décideurs.
Lucide, Habib Beye l’a probablement senti venir. Lui qui aurait proposé son départ après la déroute face à l’Olympique de Marseille (3-0) en Coupe de France mardi dernier. C’est d’ailleurs à ce moment que l’ancien coach du Red Star avait commencé à discuter des conditions de son départ. La folle rumeur selon laquelle l’entraîneur a demandé un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet (72 millions d’euros bonus compris) et de Kader Meïté (30 millions d’euros) a été officiellement démentie. En revanche, il semble qu’Habib Beye ait bien réclamé le paiement de ses salaires jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Lire aussi

Rennes dédouane Beye dans un communiquéRennes dédouane Beye dans un communiqué
Son contrat jusqu’en juin prévoit une prolongation automatique en cas de qualification européenne. Et comme Rennes occupe actuellement la sixième place de Ligue 1, l’ex-consultant de Canal+ s’estimait en droit d’exiger les revenus prévus pour l’exercice suivant. Mais ce lundi, peu après l’annonce de sa mise à l’écart, l’insider Mohamed Toubache-Ter évoque « une grande victoire » du propriétaire François Pinault, « notamment dans la négociation de sortie ». On comprend qu’Habib Beye n’a pas obtenu les grosses indemnités qu’il espérait.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0453
OM

Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée

ICONSPORT_283063_0299
OL

L'OL a un nouvel objectif pour entrer dans l'histoire

ICONSPORT_312883_0187
OM

Nwaneri mauvais mais titulaire, l'OM n'a pas le choix

Fil Info

09 févr. , 23:00
Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM
09 févr. , 22:48
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
09 févr. , 22:30
L'OL a un nouvel objectif pour entrer dans l'histoire
09 févr. , 22:00
Nwaneri mauvais mais titulaire, l'OM n'a pas le choix
09 févr. , 21:00
PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters
09 févr. , 20:30
L’OL exige 40ME pour Morton
09 févr. , 20:00
ASSE : Une star mondiale snobée par Sainté
09 févr. , 19:30
OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Derniers commentaires

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Il faut attendre la fin de saison pour faire le bilan, il reste encore la coupe de France et le podium, les deux c'est encore possible, si de zerbi il veux sa place il sait se qu'il reste à faire

TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM

Le pic d'audience il a dû être avant la 35 ème minute, après on a perdu le Sud Est...

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading