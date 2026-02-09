Rennes : Nouvelle défaite, Beye perd ses salaires

Deux jours après la défaite à Lens (3-1) samedi, le Stade Rennais a officiellement écarté son entraîneur Habib Beye. Le technicien va prendre la porte sans avoir remporté la bataille avec ses dirigeants concernant ses indemnités de licenciement.

Cette fois, personne n’a sauvé Habib Beye. L’entraîneur du Stade Rennais sera bien licencié à cause des mauvais résultats de son équipe. Samedi à Lens, les Rouge et Noir ont concédé leur quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. C’était le revers de trop pour le Franco-Sénégalais qui n’a pas non plus été aidé par les tensions au sein du vestiaire. Il est clair que le technicien ne faisait pas l’unanimité dans le groupe, et encore moins auprès de certains décideurs.

Lucide, Habib Beye l’a probablement senti venir. Lui qui aurait proposé son départ après la déroute face à l’Olympique de Marseille (3-0) en Coupe de France mardi dernier. C’est d’ailleurs à ce moment que l’ancien coach du Red Star avait commencé à discuter des conditions de son départ. La folle rumeur selon laquelle l’entraîneur a demandé un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet (72 millions d’euros bonus compris) et de Kader Meïté (30 millions d’euros) a été officiellement démentie. En revanche, il semble qu’Habib Beye ait bien réclamé le paiement de ses salaires jusqu’à la fin de la saison prochaine.

