OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

L'OL croise les doigts pour la clémence de la commission de discipline après le carton rouge d'Endrick face à Nantes.

Endrick connaitra ce mercredi 11 février peu après 18h00, sa sanction suite à son carton rouge contre Nantes. Déjà averti en tout début de match, le Brésilien a été l’auteur d’un mauvais geste sur Dehmaine Tabibou en seconde période. A la lutte avec le joueur nantais, qui protégeait le ballon sur le point de sortir, l’attaquant de l'OL a balayé son adversaire par derrière dans un coup de pied mal placé. Deuxième carton jaune et donc carton rouge pour Endrick, qui a toutefois vu la VAR intervenir pour lui donner un rouge direct, jugeant le coup volontaire.

Le joueur nantais va beaucoup mieux

Une intervention discutable, car si la faute semble réelle et volontaire, la décision a peut-être été amplifiée par la blessure du joueur nantais, qui n’a pas pu reprendre le match. Toujours est-il que le joueur prêté par le Real Madrid prendra donc très probablement plus qu’un simple match de suspension. La réception de Nice est déjà à oublier, et la crainte de l’OL est de le voir manquer les rencontres décisives contre Strasbourg et l’OM s’il devait prendre trois matchs de suspension.

E. Moreira de Sousa Brésil • Âge 19 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 4 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais, et cela peut jouer dans le verdict de la commission de discipline, le FC Nantes a vu avec soulagement que la blessure de Tabibou n’était pas grave. Le milieu de terrain de 20 ans souffre de la cheville et du mollet, mais il n’y a pas de lésion importante, simplement les séquelles du coup. Selon Ouest-France, sa présence pour le match de vendredi contre Monaco n’est pas impossible, ce qui évite en tout cas une longue indisponibilité.

Un soulagement pour Nantes, et aussi pour Endrick, qui aurait pu voir la commission de discipline être beaucoup moins clémente si le joueur nantais avait manqué plusieurs semaines de compétition. Il reste désormais à attendre le verdict définitif ce mercredi.