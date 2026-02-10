ICONSPORT_321862_0292

Real : Kylian Mbappé n'en peut déjà plus d'Arbeloa

Liga10 févr. , 10:30
parCorentin Facy
0
Le 12 janvier dernier, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso, lequel a été remplacé par Alvaro Arbeloa. Un nouvel entraîneur qui peine à convaincre y compris en interne puisque Kylian Mbappé ne le soutient pas.
En dehors de la défaite sur la pelouse du Benfica Lisbonne en Ligue des Champions il y a dix jours, le Real Madrid va mieux sur le plan des résultats. Le club merengue a enchaîné sept victoires de suite en Liga, ce qui permet au club merengue de rester au contact du FC Barcelone dans la course au titre. Le jeu est néanmoins peu séduisant. Alvaro Arbeloa peine à mettre en place une philosophie offensive et les résultats sont souvent étriqués.

Kylian Mbappé pleure Xabi Alonso

Meilleur buteur du Real, Kylian Mbappé masque souvent les insuffisances de son équipe grâce à ses buts, comme ce fût encore le cas à Valence ce week-end (0-2). Au contraire de Vinicius, Bellingham ou Valverde, l’ancien attaquant du PSG n’avait pas réclamé la tête de Xabi Alonso cet hiver. Ce n’est donc pas un hasard si Kylian Mbappé a beaucoup de mal avec Alvaro Arbeloa. A en croire les informations d’El Partidazo de COPE, le capitaine de l’équipe de France était « plus heureux avec Xabi Alonso qu’il ne l’est actuellement avec Alvaro Arbeloa ».
Une information qui risque de faire grincer des dents dans la capitale espagnole, où la direction commence à sérieusement s’agacer des états d’âme des joueurs, dont une majorité a réclamé le départ de Xabi Alonso ces dernières semaines. Ce n’était pas le cas de Kylian Mbappé, lequel regrette lui que l’ancien joueur de Liverpool ait été viré. Une tendance confirmée par Don Balon, qui affirme que Kylian Mbappé a toujours soutenu Xabi Alonso à 100%.

Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Elle reviendra forcément un jour....

