Real : Kylian Mbappé n'en peut déjà plus d'Arbeloa

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.