ICONSPORT_309979_0311

Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu

Rennes08 févr. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Rien ne va plus au Stade Rennais, qui a perdu Jérémy Jacquet sur le terrain de Lens. De quoi provoquer une réaction à venir de Liverpool, qui vient de l'acheter très cher.
C’est le risque. Le Liverpool FC a tout fait pour rafler la mise et faire venir Jérémy Jacquet l’été prochain. Au point de signer déjà son transfert avec six mois d’avance, et le laisser à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Le club breton se savait en position de force, surtout que Chelsea et le Bayern Munich effectuaient eux aussi le forcing pour le faire signer. Résultat, les « Rouge et Noir » ont validé un départ pour 72 ME, tout en conservant le jeune défenseur central.

Liverpool va se mêler du cas Jacquet

Malheureusement, dans une période compliquée pour le Stade Rennais, les bonnes nouvelles sont rares. Jérémy Jacquet s’est blessé contre le RC Lens ce samedi, et Habib Beye a confirmé un problème sérieux à l’épaule. Un souci parfois délicat à régler, et qui prend souvent du temps. Une déception pour le joueur, et pour Rennes qui se prive de son meilleur défenseur central, et pour Liverpool également.
La presse anglaise se fait l’écho de l’inquiétude chez les Reds, qui avaient accepté de laisser leur futur joueur à Rennes pour qu’il prenne de la confiance et de l’expérience. Le but était de le voir enchainer les matchs pour arriver en pleine possession de ses moyens à Anfield l’été prochain. Pour le moment, sans connaitre la durée d’indisponibilité de Jacquet, l’inquiétude n’est pas trop grande à Liverpool. Mais le staff médical va tout de même se permettre de se renseigner sur la blessure du défenseur central tricolore.
L’idée n’est en effet pas non plus de précipiter son retour et de mal soigner une blessure à l’épaule qui met parfois du temps à se cicatriser. Selon The Mirror, les dirigeants des Reds vont bien prendre des nouvelles la semaine prochaine, pour connaitre les détails médicaux de l’état de santé de Jérémy Jacquet.

Lire aussi

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminenteRennes : Habib Beye viré, annonce imminente
Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valideRennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0160
Ligue 1

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

ICONSPORT_312883_0110
Ligue 1

PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes

rennes plus de peur que de mal pour lilian brassier iconsport 260406 0082 396740
OM

Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé

Fil Info

08 févr. , 21:31
PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible
08 févr. , 21:07
PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes
08 févr. , 21:00
Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé
08 févr. , 20:40
RCSA : Barco à Chelsea, ça brûle vraiment
08 févr. , 20:30
Liga : Le Betis prend sa revanche sur l’Atlético
08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Mayulu quel temps de réaction ... OK il se projette bien avant ça mais dort pas dans la surface enfin ...

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

on attend toujours le rouge pour le Monegasque qui a éclaté le visage de Donnaruma

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

@Kvara Et bien .... Obliger d'insulter alors que je disais juste que vous avez du bol mais bon ... Tu es le pire des pires parisien du site.. Tu m'étonnes qu'on te clash..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading