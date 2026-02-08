Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu

Rien ne va plus au Stade Rennais, qui a perdu Jérémy Jacquet sur le terrain de Lens. De quoi provoquer une réaction à venir de Liverpool, qui vient de l'acheter très cher.

C’est le risque. Le Liverpool FC a tout fait pour rafler la mise et faire venir Jérémy Jacquet l’été prochain. Au point de signer déjà son transfert avec six mois d’avance, et le laisser à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Le club breton se savait en position de force, surtout que Chelsea et le Bayern Munich effectuaient eux aussi le forcing pour le faire signer. Résultat, les « Rouge et Noir » ont validé un départ pour 72 ME, tout en conservant le jeune défenseur central.

Liverpool va se mêler du cas Jacquet

Malheureusement, dans une période compliquée pour le Stade Rennais, les bonnes nouvelles sont rares. Jérémy Jacquet s’est blessé contre le RC Lens ce samedi, et Habib Beye a confirmé un problème sérieux à l’épaule. Un souci parfois délicat à régler, et qui prend souvent du temps. Une déception pour le joueur, et pour Rennes qui se prive de son meilleur défenseur central, et pour Liverpool également.

La presse anglaise se fait l’écho de l’inquiétude chez les Reds, qui avaient accepté de laisser leur futur joueur à Rennes pour qu’il prenne de la confiance et de l’expérience. Le but était de le voir enchainer les matchs pour arriver en pleine possession de ses moyens à Anfield l’été prochain. Pour le moment, sans connaitre la durée d’indisponibilité de Jacquet, l’inquiétude n’est pas trop grande à Liverpool. Mais le staff médical va tout de même se permettre de se renseigner sur la blessure du défenseur central tricolore.

L’idée n’est en effet pas non plus de précipiter son retour et de mal soigner une blessure à l’épaule qui met parfois du temps à se cicatriser. Selon The Mirror, les dirigeants des Reds vont bien prendre des nouvelles la semaine prochaine, pour connaitre les détails médicaux de l’état de santé de Jérémy Jacquet.