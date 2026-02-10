OM : Di Meco révèle pourquoi Greenwood est invendable

Meilleur buteur de Ligue 1 et joueur majeur de l’OM, Mason Greenwood est passé à côté de son Classique face au PSG. Son irrégularité fait de lui un joueur qui n’intéresse pas les tops clubs européens selon Eric Di Meco.

Avec ses 22 buts et ses 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mason Greenwood est sans conteste le facteur X de l’Olympique de Marseille . Déterminant et plutôt régulier en 2025-2026, l’attaquant anglais a gommé les petits défauts aperçus la saison passée. Plus collectif et davantage ouvert à ses coéquipiers, l’ancien joueur de Manchester United fait le bonheur de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur italien peut quand même regretter l’irrégularité de son joueur majeur, très discret par exemple face au Paris Saint-Germain dimanche soir. Positionné à gauche à la surprise générale, l’ailier de 24 ans n’a pas pesé sur la rencontre et a traversé le Classique comme un fantôme. Son manque de régularité fait de Mason Greenwood un joueur qui n’intéressera jamais les tops clubs européens selon Eric Di Meco, lequel s’est exprimé sur le sujet pour Le Phocéen.

« Je pense qu'on a survendu beaucoup de joueurs de cette équipe. Avec Weah, Greenwood est un des joueurs qui peuvent échapper à la critique. Mais contrairement à Weah, il a des hauts et des bas. On a quand même parlé de Ballon d'Or pour Greenwood dans un débat à la radio il n'y a pas longtemps. C'est un super joueur, c'est notre meilleur joueur. Mais s'il était constant dans le haut niveau, et notamment dans les grands matchs, il ne serait plus chez nous » a d’abord lancé l’ancien latéral gauche de l’OM avant de poursuivre sur le numéro 10 olympien.

Greenwood trop irrégulier pour un top club ?