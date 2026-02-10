ICONSPORT_282009_0023

EdF : Ce gardien à 2 ME fait rêver Deschamps

Equipe de France10 févr. , 9:20
parGuillaume Conte
Didier Deschamps n'est pas le roi des surprises dans ses listes, mais le sélectionneur national se pose des questions sur ses gardiens de but. Au point de quasiment tout changer ?
Au sein d’un poste qui semble immuable dans le long règne de Didier Deschamps, un coup de tonnerre est possible dans la prochaine liste des Bleus. Pour les matchs amicaux du mois de mars, le sélectionneur national se réserve le droit de changer ses gardiens afin de tester du sang neuf, sachant que son trio habituel vit une saison délicate. Ce n’est pas le cas de Mike Maignan, toujours aussi impérial au Milan AC. Mais derrière, Lucas Chevalier voit pour le moment le maillot du PSG être trop grand pour ses épaules. Et Brice Samba encaisse but sur but, s’est retrouvé en plein conflit avec Habib Beye et semble en méforme physique avec Rennes.
De son côté, Alphonse Areola, qui était considéré comme le numéro 4, vient de perdre sa place à West Ham alors que les Hammers tentent une remontée pour se maintenir en Premier League. De quoi interroger Didier Deschamps, qui veut des gardiens avec l’envie et le moral à bloc pour ce rôle pas si évident à remplir dans une Coupe du monde où il n’y a en général aucune minute en jeu pour eux.

Butez commence à penser aux Bleus

C’est pourquoi, selon L’Equipe, deux nouvelles solutions s’offrent au technicien en chef du football français. Il y a le gardien de Lens Robin Risser, dont le nom a déjà été murmuré. A 21 ans, il performe avec le concurrent le RC Lens et marque des gros points avec sa fraicheur. L’autre idée est d’aller chercher le gardien de Côme, l’équipe en forme de la Serie A, Jean Butez. Peu connu en France, l’ancien gardien de la réserve de Lille a surtout brillé en Belgique avant de s’imposer comme l’un des meilleurs portiers d’Italie avec Côme cette saison. La formation italienne l'avait fait venir pour seulement 2 ME en provenance d'Antwerp en janvier 2025. Un gros coup.
Cela donne en tout cas du choix, et met surtout la pression sur le trio habituel, qui ne pourra pas s’offrir le luxe de rester dans le confort en cette fin de saison s’il veut voir l’Amérique l’été prochain.
Derniers commentaires

Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

ce joueur a des qualités, il a progressé mais il ne sait pas etre performant sur la longueur ... fait trop de fautes d'e concentration !! Surtout avec RDZ qui lui donne le role de premier relanceur , des positions de defense en 1 VS 1 ... Il aurait fallut le vendre l'été dernier et surfer sur sa cote !! Les dirigeants ont une bonne part de tord dans le recrutement instable ou parfois mal fait , comme cet été ou 6 joueurs arrivent dans les 3 derniers jours !!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

va falloir que l'OM trouve le moyen de trouver un environnement moins explosif et ca passe par ce que dégagent les dirigeants, l'entraineur !! Ok à l'OM c'est un contexte , mais si on regarde bien, le public est bien moins virulent qu'il y a une dizaine d'année ou avant . Construire sur plusieurs années est une bonne chose, mais comment faire avec des sanguins à la baguette, qui n'arrivent pas a stabiliser un effectif ? qui petent les plomds? avec un entraineur volcanique ???

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

Bien sur qu'Endrick met un coup sur Tabitou mais celui ci a bien joué le coup surtout que c'est lui qui ne joue pas le ballon et le pousse en dehors du terrain. Et en plus avec le match infame de Vernice qui a donné le ton des la 10e seconde sur un bon tampon d'Abline sur Endrick... et que celui a eu son jaune ds la minute alors qu'il se trouvait ds les 60m Nantais. A partir de la.. Espérons que la commission sera clémente mais....

OM : De Zerbi accepte de démissionner

tu vois bien que les joueurs n ont rien fait pour eviter ca. ils etaient a 5-7m du porteur du ballon, sans jamais attaquer. tu vois bien qu un suel joueur pouvait faire 70M sans etre inquieté. tu vois bien que les joueurs ont tout fait pour que ça arrive et que le coach parte. esperons que ce soit reussi

OM : De Zerbi accepte de démissionner

bon voyage Robert.

