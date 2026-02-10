EdF : Ce gardien à 2 ME fait rêver Deschamps

Didier Deschamps n'est pas le roi des surprises dans ses listes, mais le sélectionneur national se pose des questions sur ses gardiens de but. Au point de quasiment tout changer ?

Au sein d’un poste qui semble immuable dans le long règne de Didier Deschamps, un coup de tonnerre est possible dans la prochaine liste des Bleus . Pour les matchs amicaux du mois de mars, le sélectionneur national se réserve le droit de changer ses gardiens afin de tester du sang neuf, sachant que son trio habituel vit une saison délicate. Ce n’est pas le cas de Mike Maignan, toujours aussi impérial au Milan AC. Mais derrière, Lucas Chevalier voit pour le moment le maillot du PSG être trop grand pour ses épaules. Et Brice Samba encaisse but sur but, s’est retrouvé en plein conflit avec Habib Beye et semble en méforme physique avec Rennes.

De son côté, Alphonse Areola, qui était considéré comme le numéro 4, vient de perdre sa place à West Ham alors que les Hammers tentent une remontée pour se maintenir en Premier League. De quoi interroger Didier Deschamps, qui veut des gardiens avec l’envie et le moral à bloc pour ce rôle pas si évident à remplir dans une Coupe du monde où il n’y a en général aucune minute en jeu pour eux.

Butez commence à penser aux Bleus

C’est pourquoi, selon L’Equipe, deux nouvelles solutions s’offrent au technicien en chef du football français. Il y a le gardien de Lens Robin Risser, dont le nom a déjà été murmuré. A 21 ans, il performe avec le concurrent le RC Lens et marque des gros points avec sa fraicheur. L’autre idée est d’aller chercher le gardien de Côme, l’équipe en forme de la Serie A, Jean Butez. Peu connu en France, l’ancien gardien de la réserve de Lille a surtout brillé en Belgique avant de s’imposer comme l’un des meilleurs portiers d’Italie avec Côme cette saison. La formation italienne l'avait fait venir pour seulement 2 ME en provenance d'Antwerp en janvier 2025. Un gros coup.

Cela donne en tout cas du choix, et met surtout la pression sur le trio habituel, qui ne pourra pas s’offrir le luxe de rester dans le confort en cette fin de saison s’il veut voir l’Amérique l’été prochain.