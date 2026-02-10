OM : De Zerbi accepte de démissionner

Depuis la déroute à Paris, la tension est grande au sein des dirigeants de l'OM. Roberto De Zerbi est même prêt à démissionner sans prendre les 15ME auxquels il peut prétendre.

Rentrée dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille, la délégation de l'OM a directement pris le chemin du centre Robert Louis-Dreyfus. Les joueurs et le staff ont en effet dormi sur place et lundi la préparation de la réception de Strasbourg a débuté directement en présence de Roberto De Zerbi. Mais, l'avenir du technicien de l'Olympique de Marseille est devenu totalement flou. Si La Provence affirme que le départ de l'ancien coach de Brighton n'est pas encore décidé au plus haut niveau, RMC est de son côté nettement moins certain que Roberto De Zerbi restera à l'OM. Florent Germain, le correspondant de la radio à Marseille, pousse même un peu plus loin le curseur, en indiquant que De Zerbi pourrait être limogé sans que cela ne coûte trop cher à Frank McCourt.

De Zerbi au bord du burn out

Roberto De Zerbi n’en ferait pas forcément une affaire d’argent et serait prêt à démissionner s’il le faut - et s’il estime qu’il est réellement dans une impasse - quitte à s’asseoir sur les 16 mois de contrats qu’il lui reste, tant que ses adjoints sont, eux, rémunérés », précisent nos confrères. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi coûtera une fortune à l'OM si Pablo Longoria décide de le sacrifier et pour certains cela sauve la peau du technicien italien. Mais RMC révèle que lassé de tout ce qu'il traverse actuellement avec le club phocéen, De Zerbi est prêt à laisse tomber et donc à renoncer à des indemnités conséquentes. «», précisent nos confrères.

Les deux médias sont d'accord sur une chose, c'est qu'au sein du vestiaire marseillais, il y a une vraie cassure entre ceux qui sont encore solidaires avec Roberto De Zerbi et ceux qui laissent fuiter le fait qu'ils ne comprennent plus du tout les choix de l'entraîneur. De même, l'Italien serait de plus en plus isolé et même démoralisé par les performances de l'Olympique de Marseille. Une situation qui semble totalement inextricable alors que Frank McCourt n'acceptera pas que son club finisse la saison sans un ticket pour la prochaine Ligue des champions.