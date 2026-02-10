ICONSPORT_285236_0271
Roberto De Zerbi

OM : De Zerbi accepte de démissionner

OM10 févr. , 8:00
parClaude Dautel
16
Depuis la déroute à Paris, la tension est grande au sein des dirigeants de l'OM. Roberto De Zerbi est même prêt à démissionner sans prendre les 15ME auxquels il peut prétendre.
Rentrée dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille, la délégation de l'OM a directement pris le chemin du centre Robert Louis-Dreyfus. Les joueurs et le staff ont en effet dormi sur place et lundi la préparation de la réception de Strasbourg a débuté directement en présence de Roberto De Zerbi. Mais, l'avenir du technicien de l'Olympique de Marseille est devenu totalement flou. Si La Provence affirme que le départ de l'ancien coach de Brighton n'est pas encore décidé au plus haut niveau, RMC est de son côté nettement moins certain que Roberto De Zerbi restera à l'OM. Florent Germain, le correspondant de la radio à Marseille, pousse même un peu plus loin le curseur, en indiquant que De Zerbi pourrait être limogé sans que cela ne coûte trop cher à Frank McCourt.

De Zerbi au bord du burn out

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi coûtera une fortune à l'OM si Pablo Longoria décide de le sacrifier et pour certains cela sauve la peau du technicien italien. Mais RMC révèle que lassé de tout ce qu'il traverse actuellement avec le club phocéen, De Zerbi est prêt à laisse tomber et donc à renoncer à des indemnités conséquentes. « Roberto De Zerbi n’en ferait pas forcément une affaire d’argent et serait prêt à démissionner s’il le faut - et s’il estime qu’il est réellement dans une impasse - quitte à s’asseoir sur les 16 mois de contrats qu’il lui reste, tant que ses adjoints sont, eux, rémunérés », précisent nos confrères.
Les deux médias sont d'accord sur une chose, c'est qu'au sein du vestiaire marseillais, il y a une vraie cassure entre ceux qui sont encore solidaires avec Roberto De Zerbi et ceux qui laissent fuiter le fait qu'ils ne comprennent plus du tout les choix de l'entraîneur. De même, l'Italien serait de plus en plus isolé et même démoralisé par les performances de l'Olympique de Marseille. Une situation qui semble totalement inextricable alors que Frank McCourt n'acceptera pas que son club finisse la saison sans un ticket pour la prochaine Ligue des champions.
16
Derniers commentaires

Dugarry dénonce un joueur scandaleux à l'OM

ce joueur a des qualités, il a progressé mais il ne sait pas etre performant sur la longueur ... fait trop de fautes d'e concentration !! Surtout avec RDZ qui lui donne le role de premier relanceur , des positions de defense en 1 VS 1 ... Il aurait fallut le vendre l'été dernier et surfer sur sa cote !! Les dirigeants ont une bonne part de tord dans le recrutement instable ou parfois mal fait , comme cet été ou 6 joueurs arrivent dans les 3 derniers jours !!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

va falloir que l'OM trouve le moyen de trouver un environnement moins explosif et ca passe par ce que dégagent les dirigeants, l'entraineur !! Ok à l'OM c'est un contexte , mais si on regarde bien, le public est bien moins virulent qu'il y a une dizaine d'année ou avant . Construire sur plusieurs années est une bonne chose, mais comment faire avec des sanguins à la baguette, qui n'arrivent pas a stabiliser un effectif ? qui petent les plomds? avec un entraineur volcanique ???

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

Bien sur qu'Endrick met un coup sur Tabitou mais celui ci a bien joué le coup surtout que c'est lui qui ne joue pas le ballon et le pousse en dehors du terrain. Et en plus avec le match infame de Vernice qui a donné le ton des la 10e seconde sur un bon tampon d'Abline sur Endrick... et que celui a eu son jaune ds la minute alors qu'il se trouvait ds les 60m Nantais. A partir de la.. Espérons que la commission sera clémente mais....

OM : De Zerbi accepte de démissionner

tu vois bien que les joueurs n ont rien fait pour eviter ca. ils etaient a 5-7m du porteur du ballon, sans jamais attaquer. tu vois bien qu un suel joueur pouvait faire 70M sans etre inquieté. tu vois bien que les joueurs ont tout fait pour que ça arrive et que le coach parte. esperons que ce soit reussi

OM : De Zerbi accepte de démissionner

bon voyage Robert.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

