Carlos Baleba

Le PSG prépare une guerre à 60 ME en Angleterre

10 févr.
Hadrien Rivayrand
Le PSG a déjà ciblé plusieurs profils pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Les champions d’Europe veulent le milieu de terrain avec Carlos Baleba.
Le Paris Saint-Germain entend éviter toute erreur sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite identifier avec précision les profils capables de renforcer son équipe dans les mois à venir. L’entraîneur espagnol est ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs, notamment au milieu de terrain. En Angleterre, plusieurs joueurs plaisent à l’ancien coach du FC Barcelone, dont Carlos Baleba.
Le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion ne serait pas opposé à une nouvelle aventure. Toutefois, le PSG est loin d’être le seul club intéressé par le joueur de 22 ans, très courtisé sur le marché européen.

Le PSG adore Baleba, c'est confirmé 

Selon les informations de Team Talk, le PSG devra faire face à la concurrence de Chelsea, Tottenham, Newcastle et Manchester United pour l’ancien joueur du LOSC. Les Seagulls n’entendent pas brader Carlos Baleba, dont la valeur est estimée à plus de 60 millions d’euros.
Si le Paris Saint-Germain souhaite avoir gain de cause dans ce dossier, il devra avancer de solides arguments. À 22 ans, l’international camerounais a besoin d’évoluer au plus haut niveau et a récemment prouvé à Brighton qu’il avait les épaules pour s’imposer dans un championnat comme la Premier League.

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis EnriquePSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique
Le Paris Saint-Germain apprécie particulièrement les jeunes joueurs à développer, une chose de nature à rassurer Carlos Baleba. Sa connaissance de la Ligue 1 pourrait également jouer en sa faveur. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de clubs d’un tel calibre ne peut que flatter un joueur en constante progression depuis plusieurs mois.
Nul doute qu’il continuerait à franchir des paliers aux côtés de joueurs comme Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves ou encore Warren Zaïre-Emery. À lui désormais de faire le meilleur choix l’été prochain pour la suite de sa carrière.
