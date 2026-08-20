Rennes PSG

C’était sûr, la billetterie explose pour Rennes-PSG

Rennes20 août , 14:20
parGuillaume Conte
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Le PSG-Rennes de dimanche est devenu Rennes-PSG et c'est désormais l'assaut sur les billets de la rencontre dans la cité bretonne.
Accueillir le plus gros match de la saison en Ligue 1 en quatre jours, telle est la mission confiée au Stade Rennais, qui reçoit le PSG alors que le match devait se dérouler au Parc des Princes. Mais en raison de l’état déplorable de la pelouse, Paris a obtenu une inversion de la rencontre. Le match aura donc lieu dimanche soir au Roazhon Park, et cela change forcément les plans pour tout le monde.
Entre les remboursements, les déplacements réservés, les spectateurs parisiens qui ne pourront pas suivre la rencontre, cela va créer du mécontentement. Mais pour le moment, le Stade Rennais gère l’urgence et le club breton vient d’ouvrir la billetterie avec des prix réduits pour pouvoir écouler rapidement les places. Comme prévu, à 14h00, il y avait plus d’une heure d’attente dans la billetterie pour acheter les précieux sésames.
A noter que le Stade Rennais pourra compter sur un stade plein pour cette rencontre, la suspension de la tribune accueillant le kop étant prévu pour le match face au Mans, et n’étant pas décalée à cette rencontre. Avec des prix attractifs et les vacanciers encore présents dans l’Ouest, le Roazhon Park devrait connaitre le guichets fermés le plus rapide de son histoire, même si c’est lié à des circonstances particulières.

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Les abonnés au Stade Rennais n’ont rien à faire, ils verront ce match être ajouté à leur carte, et recevront donc les billets électroniques dans leur boite mail dans les prochaines heures.
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