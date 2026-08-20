C’était sûr, la billetterie explose pour Rennes-PSG

La saison risque d’être un supplice
Faut pas trop abuser sur les prêt ! Ou alors des joueurs confirmés en relance comme Openda... Mais a moins qu'y ait une option d'achat interressante, jvois pas l'intérêt d'un prêt pour un jeune en devenir
Soit patient frérot ! Si l'équipe est huilé, l'un joue pour l'autre, ça peut révéler des profils! Après quelques mois on pourra faire le point...
Je pense que akliouche peut etre très intéressant dans le rôle de relayeur !!!!
Sauf qu il faut etre dans le top 3 ...meme 4 c est chaud .
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