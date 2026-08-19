Deux Rennes-PSG au Roazhon Park, la folle exigence

Le Paris Saint-Germain devra finalement se déplacer à Rennes lors de la première journée. La pelouse du Parc des Princes est impraticable. Mais le club breton ne voudra pas non plus aller à Paris pour la manche retour...

Le PSG enchaînera avec un nouveau déplacement en ce début de saison. Le club de la capitale devait en effet recevoir le Stade Rennais pour la première journée de Ligue 1 . Mais la pelouse du Parc des Princes, victime des fortes chaleurs qui ont frappé la France cet été, n'est pas en état d'accueillir une rencontre de ce niveau. Le Roazhon Park de Rennes accueillera donc la rencontre, un peu à la dernière minute. Le club breton déplore tout de même le fait de devoir s'organiser dans la précipitation et veut s'appuyer sur un point du règlement pour également recevoir la rencontre retour dans quelques mois.

Le Stade Rennais se montre gourmand, ça peut passer ?

Selon les informations de RMC, le Stade Rennais indique qu'il ne s'agit pas d'une inversion des matches du calendrier, mais d'une simple relocalisation. Pour faire valoir cet argument, les Bretons s'appuient sur un texte de la Ligue de Football Professionnel afin de pouvoir également recevoir le PSG en mars prochain.

Ce début de saison de Ligue 1 fait en tout cas déjà beaucoup parler... Et pas forcément en bien. Reste à savoir si le Stade Rennais aura gain de cause dans ce dossier et si le PSG acceptera de faire l'impasse sur l'accueil d'une rencontre au Parc des Princes cette saison. Le club de la capitale aura un calendrier très chargé en Ligue 1, avec un déplacement à Rennes donc, puis un autre à Lille, avant la réception de l'AS Monaco le 4 septembre. D'ici là, la pelouse du Parc des Princes devrait être prête pour accueillir le club de la Principauté.