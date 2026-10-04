PSG : Vitinha inquiète Paris
Vitinha et le PSG, son agent veut que ça change

PSG : Vitinha inquiète Paris

PSG
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Actuellement avec son équipe nationale, Vitinha n'est pas apparu sous son meilleur jour depuis le début de la saison. Le PSG n'a aucun doute sur son milieu de terrain portugais, mais des questions se posent sur les performances du troisième du dernier Ballon d'Or.
Luis Enrique le sait, sans un Vitinha au sommet de sa forme, il n'aura pas la meilleure version du Paris Saint-Germain. Mais l'entraîneur des champions d'Europe a bien vu que depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas le même rendement que les années précédentes. Cela n'empêche pas Luis Enrique de solliciter au maximum Vitinha, lequel a joué la totalité des rencontres depuis le début de saison, le Portugais ratant seulement les 21 dernières minutes du match contre Rennes. Justement, au moment où l'international portugais enchaîne aussi les matchs avec son pays, certains se demandent si Vitinha n'a pas besoin de souffler un peu.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique prépare le retour du sièclePSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle
Journaliste pour Ici Paris Île-de-France, Romain Beddouk s'inquiète un peu du niveau actuel de Vitinha, car il sait que le PSG ne peut pas être aussi efficace sans ce dernier. « Depuis le début de la saison, Vitinha n’est pas blessé mais on le sent émoussé physiquement. Il accuse le coup. Et même si Luis Enrique décide de le faire jouer tous les matches et quasiment 90 minutes parce que ce n’est pas facile de jouer sans Vitinha, sa débauche d'énergie par rencontre, et pendant une rencontre elle est moins importante », admet le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain.
Cependant Romain Beddouk constate quand même que Vitinha est un ton au-dessous et que c’est indéniable. « Je suis déçu de son niveau actuel. Il perd rapidement en lucidité pendant les rencontres, il fait des erreurs techniques qu'on ne lui reconnaît pas, des erreurs qui ne sont pas en adéquation aussi avec le niveau d'un Top 3 Ballon d'or. Et un Vitinha moins bon, c'est de facto un PSG moins bon. Paris a besoin d'un grand Vitinha pour retrouver son meilleur niveau », fait remarquer notre confrère parisien.
Articles Recommandés
Om Enfin Une Bonne Nouvelle Pour Genesio
OM

OM : Enfin une bonne nouvelle pour Genesio

Madrid A Tout Fait Pour Mbappe Un Journaliste Confirme Le Ballon Dor
Kylian Mbappé

Madrid a tout fait pour Mbappé, un journaliste confirme le Ballon d'Or

Zinedine Zidane Avoue Etre Fan Du Psg
Equipe de France

Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Om Iliman Ndiaye Veut Deja Revenir A Marseille
OM

OM : Iliman Ndiaye veut déjà revenir à Marseille

Fil Info

OM : Enfin une bonne nouvelle pour Genesio
Madrid a tout fait pour Mbappé, un journaliste confirme le Ballon d'Or
Zinedine Zidane avoue être fan du PSG
OM : Iliman Ndiaye veut déjà revenir à Marseille
France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki
OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio
Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus
Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »
OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg

Derniers commentaires

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki

Bla bla bla

L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur

Je ne comprends pas trop cet acharnement de foutre01 sur Noah Nartey, 21 ans il a participé a 6 matchs et marqué 2 buts en 180 minutes..... Acheté 7.5M€ sont pris a doublé en 10 mois.....

PSG : Vitinha inquiète Paris

Ils sont tous un ton en dessous, physiquement et techniquement... Espérons que ce soit juste la préparation à digérer.

L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur

Vivement que la ligue 1 reprenne Déjà pour voir si on fait un aussi beau match que contre Rennes priorité ligue 1 Allez les gones

Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler

Mc court a fait une erreur depuis sa signature avec son Champion projet et a voulu concurrencer paris. En plus il a laissé les plein pouvoir a Longoria qui a fait du n importe quoi, au lieu de faire un modèle comme ce qu'il a fait. Il aurai du mieux faire comme un petit club faire des investissements sur des joueurs a long terme il y a qu'a voir tous les joueurs qui sont passés par Marseille brille maintenant , a l'om la patience est le gros défaut des tout les supporters et les dirigeants aussi. Donc meme si l om avait un etat derrière pas sur qu'ils réussissent a faire des choses comme ailleurs ... Aujourd'hui le club est foutu.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading