PSG : Vitinha inquiète Paris

Actuellement avec son équipe nationale, Vitinha n'est pas apparu sous son meilleur jour depuis le début de la saison. Le PSG n'a aucun doute sur son milieu de terrain portugais, mais des questions se posent sur les performances du troisième du dernier Ballon d'Or.

Luis Enrique le sait, sans un Vitinha au sommet de sa forme, il n'aura pas la meilleure version du Paris Saint-Germain. Mais l'entraîneur des champions d'Europe a bien vu que depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas le même rendement que les années précédentes. Cela n'empêche pas Luis Enrique de solliciter au maximum Vitinha, lequel a joué la totalité des rencontres depuis le début de saison, le Portugais ratant seulement les 21 dernières minutes du match contre Rennes. Justement, au moment où l'international portugais enchaîne aussi les matchs avec son pays, certains se demandent si Vitinha n'a pas besoin de souffler un peu.

Lire aussi PSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle

Journaliste pour Ici Paris Île-de-France, Romain Beddouk s'inquiète un peu du niveau actuel de Vitinha, car il sait que le PSG ne peut pas être aussi efficace sans ce dernier. « Depuis le début de la saison, Vitinha n’est pas blessé mais on le sent émoussé physiquement. Il accuse le coup. Et même si Luis Enrique décide de le faire jouer tous les matches et quasiment 90 minutes parce que ce n’est pas facile de jouer sans Vitinha, sa débauche d'énergie par rencontre, et pendant une rencontre elle est moins importante », admet le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain.

Cependant Romain Beddouk constate quand même que Vitinha est un ton au-dessous et que c’est indéniable. « Je suis déçu de son niveau actuel. Il perd rapidement en lucidité pendant les rencontres, il fait des erreurs techniques qu'on ne lui reconnaît pas, des erreurs qui ne sont pas en adéquation aussi avec le niveau d'un Top 3 Ballon d'or. Et un Vitinha moins bon, c'est de facto un PSG moins bon. Paris a besoin d'un grand Vitinha pour retrouver son meilleur niveau », fait remarquer notre confrère parisien.