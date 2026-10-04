Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus

Foot Europeen
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le feuilleton Cristiano Ronaldo n'en finit pas de connaître des rebondissements depuis que CR7 a quitté brutalement la sélection nationale. Dernier épisode en date, un message de l'épouse de la star contre le sélectionneur national.
Netflix peut déjà préparer une série sur cette seule semaine de la longue carrière de Cristiano Ronaldo. En effet, en décidant de quitter brutalement la sélection portugaise à Copenhague et en promettant de révéler « la vérité » sur les raisons de ce choix, Cristiano Ronaldo a semé le chaos dans son pays. Et pour une star mondiale qui a des centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux, tout devient délirant. Le dernier épisode en date ne fait pas exception. D'autant que c'est sa très populaire compagne, Georgina Rodríguez, qui s'est invitée de manière assez incroyable dans cette polémique. Sur Instagram, en réaction à de faux propos prêtés à Sir Alex Ferguson, la femme de Cristiano Ronaldo a allumé le sélectionneur portugais.
Sir Alex Ferguson invité sans le vouloir dans le dossier Cristiano Ronaldo
Sir Alex Ferguson invité sans le vouloir dans le dossier Cristiano Ronaldo
Un compte avait relayé une déclaration de l'ancien manager de Manchester United : « Si Jorge Jesus savait au fond de lui qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser, pourquoi l'a-t-il appelé ? Pour prendre position ? Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'insécurité ». Voyant cela, et sans se poser de questions sur la réalité de cette déclaration, la femme de Cristiano Ronaldo a commenté en disant : « Je ne comprends pas comment cet homme peut s'appeler Jesus » en faisant référence au sélectionneur de l'équipe du Portugal, désormais ennemi numéro 1 du clan CR7 et de ses millions de fans. Cependant, l'affaire a vite fait du bruit, et constatant qu'elle réagissait à une fake news, Georgina Rodriguez a très rapidement supprimé sa publication afin d'en limiter les effets...mais trop tard.
Du côté des médias portugais, on affirme que la fédération fait tout son possible pour renouer le fil entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo, même si cette fois les choses sont allées très loin. On s'attend donc à une ambiance assez spéciale ce dimanche soir à l'occasion du match entre le Portugal et la Norvège programmé à Porto.
Articles Recommandés
France Michael Olise Naime Pas Le Show Cherki
Equipe de France

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki

Om Soprano Mise Tout Sur Bruno Genesio
OM

OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

Dembele Compare A Un Michael Jackson Qui Ne Brille Plus
Equipe de France

Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »

Om La Juventus Confirme Une Offre Xxl Pour Hojbjerg
OM

OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg

Fil Info

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki
OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio
Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »
OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg
Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options
L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur
Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler
Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 4 octobre

Derniers commentaires

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

Ils pourraient sans doute aussi aller sur le banc ...

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

C’est pas l’attaque le pb c’est le MILIEU incapable de gerer et orienter le jeu.

OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

il va chanter le Bruno ?

EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

Un peu ironique mais elegant et juste

Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

Aucun des 2 ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading