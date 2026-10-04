Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus

Le feuilleton Cristiano Ronaldo n'en finit pas de connaître des rebondissements depuis que CR7 a quitté brutalement la sélection nationale. Dernier épisode en date, un message de l'épouse de la star contre le sélectionneur national.

Netflix peut déjà préparer une série sur cette seule semaine de la longue carrière de Cristiano Ronaldo . En effet, en décidant de quitter brutalement la sélection portugaise à Copenhague et en promettant de révéler « la vérité » sur les raisons de ce choix, Cristiano Ronaldo a semé le chaos dans son pays. Et pour une star mondiale qui a des centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux, tout devient délirant. Le dernier épisode en date ne fait pas exception. D'autant que c'est sa très populaire compagne, Georgina Rodríguez, qui s'est invitée de manière assez incroyable dans cette polémique. Sur Instagram, en réaction à de faux propos prêtés à Sir Alex Ferguson, la femme de Cristiano Ronaldo a allumé le sélectionneur portugais.

Sir Alex Ferguson invité sans le vouloir dans le dossier Cristiano Ronaldo

Un compte avait relayé une déclaration de l'ancien manager de Manchester United : « Si Jorge Jesus savait au fond de lui qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser, pourquoi l'a-t-il appelé ? Pour prendre position ? Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'insécurité ». Voyant cela, et sans se poser de questions sur la réalité de cette déclaration, la femme de Cristiano Ronaldo a commenté en disant : « Je ne comprends pas comment cet homme peut s'appeler Jesus » en faisant référence au sélectionneur de l'équipe du Portugal, désormais ennemi numéro 1 du clan CR7 et de ses millions de fans. Cependant, l'affaire a vite fait du bruit, et constatant qu'elle réagissait à une fake news, Georgina Rodriguez a très rapidement supprimé sa publication afin d'en limiter les effets...mais trop tard.

Du côté des médias portugais, on affirme que la fédération fait tout son possible pour renouer le fil entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo, même si cette fois les choses sont allées très loin. On s'attend donc à une ambiance assez spéciale ce dimanche soir à l'occasion du match entre le Portugal et la Norvège programmé à Porto.