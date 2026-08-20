PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

OM : Balerdi sifflé, le vestiaire adore ça

Oui il a fait la saison de trop car on pensait à l'époque qu'il bonifierait sa bonne fin de saison et que ça n'a pas été le cas. Mais personne n'avait de boule de cristal pour savoir qu'il allait à ce point chuter mentalement. Il était jeune, en progression et aurait pu devenir un pilier de la défense si les résultats du club et sa progression avaient suivi. La saison de trop c'est un jugement a posteriori. Je suis d'accord pour son attitude en match, mentalement pour les raisons que j'ai donné et pour d'autres que j'ignore certainement il n' a pas tenu. Mais pour moi la saison de trop c'est celle qui vient de se terminer pas 2024-2025. Pour Longoria, c'est un peu facile de lui reprocher les mouvements. S'il avait fait comme les précédents DS on lui aurait reproché de ne pas en avoir fait assez. Il est rentré dans une logique de créer de la valeur en faisant beaucoup de mouvements, mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il ne vendait pas ou mal certaines erreurs (Strootman, Kondogbia) et qu'il a tenté le tout pour le tout la saison dernière. Si c'était passé il aurait sa statue devant le vélodrome. On ne peut pas juger un échec si on ne prends pas en compte tous les éléments.