PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

PSG20 août , 8:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne pourra pas accueillir le Stade Rennais ce dimanche soir au Parc des Princes. Cette première rencontre de la saison de Ligue 1 sera finalement disputée en Bretagne.
Premier gros couac dans cette saison de Ligue 1 alors que son coup d’envoi n’a même pas encore été donné... Ce mercredi, les fans et observateurs du football français ont en effet appris que le PSG ne pourrait pas recevoir le Stade Rennais dimanche soir au Parc des Princes. Victime des fortes chaleurs, la pelouse du Parc des Princes a été jugée incompatible avec la tenue d’un match de ce niveau. Le Stade Rennais doit donc s’organiser dans l’urgence pour accueillir le PSG au Roazhon Park. Pour certains observateurs, le club breton devrait même demander une victoire sur tapis vert. Ce n’est pas Gilbert Brisbois qui dira le contraire.

Le Stade Rennais vers une victoire sans jouer ? 

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a en effet indiqué : « Rennes est mis devant le fait accompli. Il peut aussi réclamer trois points si le PSG est incapable de proposer un stade. Cela a des conséquences sur les abonnements et ça fera un match à domicile en plus pour Rennes. Le club veut que le stade soit rempli. Il y aura des tarifs à 50 % moins chers que d’habitude. »

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Peu de chances toutefois que cette possibilité de victoire sur tapis vert se concrétise, le PSG étant victime d’un sinistre lié aux fortes chaleurs qui ont touché la capitale tout au long de l’été. En tout cas, Rennes doit rapidement organiser la venue des joueurs du Paris Saint-Germain et, dans le même temps, trouver une solution pour les supporters qui souhaitaient se déplacer au Parc des Princes. Rien d’insurmontable au vu de l’adversaire des Bretons, qui remplit toujours, ou presque, les stades de France.
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Je ne comprends pas bien l'idée de vautour monégasque dans ce cas là. Si c'est le cas on est des vautours aussi alors. Todibo est un joueur de west ham qui descends en championship. Si Monaco essayais de prendre un de nos joueurs au rabais je comprendrais mais là...

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Oui il a fait la saison de trop car on pensait à l'époque qu'il bonifierait sa bonne fin de saison et que ça n'a pas été le cas. Mais personne n'avait de boule de cristal pour savoir qu'il allait à ce point chuter mentalement. Il était jeune, en progression et aurait pu devenir un pilier de la défense si les résultats du club et sa progression avaient suivi. La saison de trop c'est un jugement a posteriori. Je suis d'accord pour son attitude en match, mentalement pour les raisons que j'ai donné et pour d'autres que j'ignore certainement il n' a pas tenu. Mais pour moi la saison de trop c'est celle qui vient de se terminer pas 2024-2025. Pour Longoria, c'est un peu facile de lui reprocher les mouvements. S'il avait fait comme les précédents DS on lui aurait reproché de ne pas en avoir fait assez. Il est rentré dans une logique de créer de la valeur en faisant beaucoup de mouvements, mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il ne vendait pas ou mal certaines erreurs (Strootman, Kondogbia) et qu'il a tenté le tout pour le tout la saison dernière. Si c'était passé il aurait sa statue devant le vélodrome. On ne peut pas juger un échec si on ne prends pas en compte tous les éléments.

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Et ça parle de répartie^^ En fait c'est pour ça que tu en réclames à ce point, c'est que tu ne sais pas ce que c'est et que tu n'en as pas. Pauvre petit poussin, mort de rire.

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