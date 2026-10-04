OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

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parClaude Dautel
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Alors que l'OM est avant-dernier de Ligue 1, les supporters du club phocéen font corps derrière Bruno Genesio. Soprano confirme que comme d'autres, il apprécie le travail de l'entraîneur dont il sait qu'il n'a eu aucun renfort cet été.
Les entraîneurs ont souvent eu le rôle de fusible à l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant cela ne semble pas devoir être le cas pour Bruno Genesio. Même si l'OM pointe à une triste 17e place au classement de Ligue 1 lors de cette trêve internationale, l'ancien entraîneur de Lille bénéficie de la confiance totale des fans provençaux, lesquels savent qu'il doit composer avec une équipe qui a perdu ses meilleurs joueurs et n'a pas été renforcée durant le mercato. Si Frank McCourt n'échappe pas à la vindicte populaire, Bruno Genesio a encore une totale impunité. Supporter absolu de l'Olympique de Marseille, Soprano s'est confié ce dimanche dans L'Equipe, et l'artiste ne masque pas sa désolation face à la situation actuelle de son club de coeur. Mais, il monte au créneau pour soutenir Genesio.

Genesio a la confiance des supporters

Sans cacher que les événements vécus ces derniers mois à l'OM le touchent, Soprano tient à faire savoir qu'il est toujours là pour soutenir le club phocéen, et qu'il souhaite que Bruno Genesio bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants. « L’OM, j’y suis tous les week-ends, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? J’ai ma loge avec mes frères, mes enfants et mes amis au Vélodrome. On est là. On est des supporters, même quand l’OM est à terre. Je ne vais pas mentir, c’est très dur. L’entraîneur, on l’aime trop. Parce qu’on le voit, il donne tout, mais il ne peut pas faire plus. Moi, ça me touche. Pourquoi j’aime Marseille depuis toujours ? Parce que même si on a des grandes gueules, on est toujours là pour soutenir », prévient le rappeur, qui fera une tournée des stades en 2027 et 2028 avec évidemment un passage au Vélodrome. D'ici là, Soprano espère que l'OM aura redressé la barre et le fera de nouveau rêver.

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