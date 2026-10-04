France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki

Equipe de France
parClaude Dautel
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L'équipe de France a la chance d'avoir deux jeunes joueurs dotés d'un incroyable talent avec Michael Olise et Rayan Cherki. Cependant, l'attaquant du Bayern Munich n'est pas toujours fan du comportement du joueur de Manchester City.
Bien des sélectionneurs doivent jalouser Zinedine Zidane d'avoir dans son effectif Michael Olise et Rayan Cherki, deux des meilleurs footballeurs de la planète, et qui en plus sont jeunes. Et tout comme Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France se réjouit de pouvoir compter sur le joueur du Bayern et celui de Manchester City, Zizou avouant une vraie affection pour les deux prodiges français. Cependant, face à un Rayan Cherki fantasque et parfois très expressif, Michael Olise est parfois un peu agacé. D'une nature plus réservée et discrète que le natif de Lyon, Olise aurait même parfois peu goûté le comportement de Rayan Cherki lors du dernier Mondial.

Olise et Cherki doivent cohabiter

Hugo Delom, journaliste de L'Equipe qui couvre l'actualité des Bleus, affirme que cet été Michael Olise a été sidéré par l'attitude de son coéquipier. Et pas dans le bon sens. « S’il y a un domaine dans lequel Michael Olise ne transige pas, c’est bien celui du terrain. Il a une vision très précise de ce que le jeu demande et il n’aime pas ceux qui l’entravent. Pendant le Mondial, il n’avait guère goûté, par exemple, certaines facéties en séances de Rayan Cherki. Un joueur et un personnage qu’il ne comprend pas toujours, en outre », explique notre confrère, qui affirme que cela n'empêche pas les deux hommes de s'entendre sur le terrain.
Cependant, si Michael Olise reproche à Rayan Cherki certaines attitudes, il suscite parfois lui aussi des interrogations. Ainsi, encore pendant le Mondial, le joueur du Bayern Munich a obtenu une demi-journée de repos supplémentaire. Pourquoi ? Pour faire un aller-retour dans un avion privé dans une ville américaine proche de Boston où les Bleus séjournaient. Pas de quoi inquiéter Zinedine Zidane qui, de son côté, a prévu de s'appuyer sur le dos Cherki-Olise.
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