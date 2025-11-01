Paris FC : La famille Arnault va sidérer la Ligue 1 au mercato

Après deux défaites consécutives, le Paris FC est revenu de l'enfer contre l'OL. Mais pour les dirigeants parisiens, le prochain mercato va être l'occasion de renforcer une formation qui a montré quelques lacunes.
Le Paris Football Club se déplace ce samedi à Monaco, et l'équipe de Stéphane Gilli sait que cela ne sera pas simple, puisque le club de la Principauté est désormais le dauphin du PSG en Ligue 1. Depuis le retour du club de la capitale dans l'élite, il s'avère que ce sont surtout les joueurs qui ont fait monter le PFC qui contribuent le plus aux résultats positifs, là où à l'exception de Pierre Lees-Melou les joueurs débarqués au dernier mercato ont déçu. On pense évidemment à Otavio, recruté pour 17 millions d'euros à Porto et dont les prestations sont nettement en dessous des attentes des dirigeants parisiens. Mais, plutôt que de s'apitoyer des performances des renforts arrivés cet été, la famille Arnault a décidé de mettre le paquet au mercato d'hiver afin de s'offrir plusieurs joueurs.
Le Paris Football Club va miser gros pour se renforcer
Dans Le Parisien,
on apprend que les dirigeants du Paris Football Club souhaitent que le nouveau directeur sportif du club, Marco Neppe, mette en route ses réseaux et lui ont donc donné carte blanche pour apporter les joueurs qu'il manque. « Le Paris FC devrait donc se montrer actif lors du mercato d’hiver avec plusieurs arrivées. On peut s’attendre à un mercato plus international avec les réseaux de Marco Neppe, le nouveau directeur sportif.
En priorité, le Paris FC va rechercher les deux profils qu’il n’a pas pu recruter au mois d’août : un milieu athlétique ainsi qu’un avant-centre. Tout en restant dans leur philosophie de ne pas répondre à des demandes démesurées comme pour Abline ou Stassin cet été, les actionnaires sont prêts à investir
», explique le quotidien francilien. Et c'est dans ce contexte que le nom de N'Golo Kanté a été évoqué
. Le milieu de terrain avait déjà été cité comme proche du Paris FC cet été, mais cela n'avait débouché sur rien. En janvier 2026, cela pourrait donc se signer.