Le Paris FC lève une lourde sanction contre un joueur

Le Paris FC a remporté une importante victoire contre Lorient, vendredi, et au lendemain de ce match, l'entraîneur du PFC a décidé de lever la sanction qu'il avait décidée contre Vincent Marchetti.

En septembre dernier, lors du match entre Brest et le Paris FC, Vincent Marchetti n'avait pas apprécié que son entraîneur envoie rapidement un joueur s'échauffer pour le remplacer. Et après avoir marqué un but, le milieu de terrain parisien avait fait un geste peu courtois vers le banc de touche. Une attitude qui lui avait valu d'être remplacé à la pause, et qui s'est suivi par une mise à l'écart des matchs officiels. Mais, cette semaine, avant la victoire contre Lorient, que Marchetti a suivi des tribunes, le joueur corse a rencontré Stéphane Gilli afin d'évoquer cette mise à l'écart de toutes les rencontres depuis l'incident de Brest. Un rendez-vous qui a clairement changé la donne entre deux hommes au caractère bien trempé et qui permet au club parisien de retrouver de la sérénité dans son vestiaire.

Marchetti et Gilli ont enfin dialogué

Le Parisien confirme ce samedi que le milieu relayeur de 28 ans n'était pas allé s'excuser auprès de son entraîneur suite à la séquence assez incroyable intervenue au stade Francis-Le Blé le 14 septembre dernier. Mais, visiblement, Vincent Marchetti a compris qu'il fallait renouer le fil du dialogue avec Stéphane Gilli afin de retrouver sa place. C'est désormais chose faite et le technicien du Paris FC a donc validé le retour du milieu de terrain pour le prochain match contre Lens. Comme l'équipe le quotidien francilien, le gros problème de Marchetti est que depuis qu'il a été écarté du onze de départ, Adama Camara a fait mieux que le remplacer. Et pour réintégrer l'équipe-type du Paris FC, le joueur arrivé d'Ajaccio au mercato d'hiver 2024 va devoir redoubler ses efforts.