ICONSPORT_270632_0137
Marchetti paris fc

Le Paris FC lève une lourde sanction contre un joueur

Paris FC04 oct. , 22:30
parClaude Dautel
0
Le Paris FC a remporté une importante victoire contre Lorient, vendredi, et au lendemain de ce match, l'entraîneur du PFC a décidé de lever la sanction qu'il avait décidée contre Vincent Marchetti.
En septembre dernier, lors du match entre Brest et le Paris FC, Vincent Marchetti n'avait pas apprécié que son entraîneur envoie rapidement un joueur s'échauffer pour le remplacer. Et après avoir marqué un but, le milieu de terrain parisien avait fait un geste peu courtois vers le banc de touche. Une attitude qui lui avait valu d'être remplacé à la pause, et qui s'est suivi par une mise à l'écart des matchs officiels. Mais, cette semaine, avant la victoire contre Lorient, que Marchetti a suivi des tribunes, le joueur corse a rencontré Stéphane Gilli afin d'évoquer cette mise à l'écart de toutes les rencontres depuis l'incident de Brest. Un rendez-vous qui a clairement changé la donne entre deux hommes au caractère bien trempé et qui permet au club parisien de retrouver de la sérénité dans son vestiaire.

Marchetti et Gilli ont enfin dialogué

Le Parisien confirme ce samedi que le milieu relayeur de 28 ans n'était pas allé s'excuser auprès de son entraîneur suite à la séquence assez incroyable intervenue au stade Francis-Le Blé le 14 septembre dernier. Mais, visiblement, Vincent Marchetti a compris qu'il fallait renouer le fil du dialogue avec Stéphane Gilli afin de retrouver sa place. C'est désormais chose faite et le technicien du Paris FC a donc validé le retour du milieu de terrain pour le prochain match contre Lens. Comme l'équipe le quotidien francilien, le gros problème de Marchetti est que depuis qu'il a été écarté du onze de départ, Adama Camara a fait mieux que le remplacer. Et pour réintégrer l'équipe-type du Paris FC, le joueur arrivé d'Ajaccio au mercato d'hiver 2024 va devoir redoubler ses efforts.
0
Derniers commentaires

OL : Fofana fait la star, la sanction va tomber

Il c est éteint

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Vous avez toujours quelquechose à dire, et 4-0 face à l'Ajax le mode rouleau compresseur n'était pas activé ? Tu vas dire quoi, que c'est que l'Ajax ? Mdr. Quand c'est le PQSG qui bat l'Atalanta qui a perdu Gasperini, Scamacca, Retegui, Koopmeiners et Lookman qui est dans le loft, tout le monde se tire la nouilles "c'est exceptionnel !!". Tout est à géométrie variable avec vous, nous de notre côté on est tellement tranquille...

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Hamed Junior Traoré aussi est blessé depuis 3 semaines...

Luis Enrique l’a humilié, il veut quitter le PSG

J'te jure, sans compter Hakimi et Mendes, qui, apparemment, voudraient rejoindre le Real... 😅

Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

"et il y a des clubs états qui ont des machines à cash" Et oui... Més que clubs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

