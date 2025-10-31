ICONSPORT_244481_0531

Ngolo Kanté à Paris en janvier, c'est du sérieux

Paris FC31 oct. , 15:30
parCorentin Facy
Très actif l’été dernier, le Paris FC a l’intention de l’être tout autant lors du mercato de janvier afin de continuer à se renforcer. Le club parisien vise deux joueurs d’envergure, en attaque et au milieu de terrain.
Le mercato estival a été animé au Paris FC avec les arrivées de Simon, Sangui, Otavio, Geubbels ou encore Traoré. Des recrues qui doivent permettre au club francilien de jouer la première partie de tableau, ce qui n’est pas tout-à-fait le cas à ce jour puisque le PFC pointe à la 12e place du classement après 10 journées. Des retouches seront nécessaires au mois de janvier pour continuer à faire grandir l’équipe et espérer un maintien sans trembler, avant de nourrir de plus grandes ambitions la saison prochaine.
Selon les informations de Foot Mercato, le nouveau directeur sportif parisien Marco Neppe vise du très lourd cet hiver, avec la volonté de recruter un numéro neuf et un milieu de terrain. Dans l’entrejeu, la piste n°1 du promu francilien n’est autre que Ngolo Kanté. L’international français n’a plus qu’un an de contrat à Al-Ittihad, où il n’a toujours pas prolongé, et le PFC souhaite profiter de l’aubaine pour rafler la mise à un prix correct. L’idée est clairement de convaincre l’ancienne star de Leicester et de Chelsea afin d’en faire la figure de proue du projet du Paris FC, qui était déjà intéressé l’été dernier mais qui n’avait pas réussi à rafler la mise à l’époque. La donne sera-t-elle différente cet hiver ?

Le PFC va tenter le coup Kanté cet hiver

Alors qu’il ne lui restera plus que six mois de contrat (échéance en juin 2026), Ngolo Kanté pourrait être tenté par un départ et son club serait peut-être plus enclin à accepter un départ afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Après Paul Pogba, Olivier Giroud ou encore Benjamin Pavard et Florian Thauvin, c’est un champion du monde 2018 de plus qui pourrait donc poser ses valises en Ligue 1. Ce serait en tout cas un énorme coup, que ce soit sur le plan sportif ou marketing, pour les pensionnaires du Stade Jean-Bouin. Reste maintenant à voir si l’opération pourra se conclure pour le plus grand bonheur des amoureux du PFC.
