PFC : Kevin Trapp adore son nouveau job

Le Paris FC a décidé de miser sur un nom clinquant cet été pour un rôle toutefois surprenant en attirant Kevin Trapp, lequel est arrivé dans la peau d'un numéro deux chez un promu en Ligue 1.

Le choix de Kevin Trapp a surpris beaucoup de monde. Ancien gardien du Paris Saint-Germain et de l’Eintracht Francfort, l’international allemand a accepté l’offre du Paris FC. Lors de sa signature, les supporters franciliens et les observateurs du club et de la Ligue 1 en général ont toute suite imaginé Kevin Trapp comme le nouveau titulaire du PFC devant Obed Nkambadio. Contre toute attente, le portier allemand de 35 ans a accepté un rôle de remplaçant dans la capitale française. Un rôle qui ne le dérange absolument pas comme il l’a confié dans une longue interview accordée au journal L’Equipe.

« Avec le coach, on a parlé de nos visions, de ce qu'on veut faire au club, où on veut aller, de mon rôle, de ce que je peux apporter à l'équipe et on s'est mis d'accord assez vite. Faire partie de ce club dès le début, c'est à la fois très excitant et exigeant. Mais ça ne veut pas dire que je suis venu pour lâcher. C'est même le contraire, je m'entraîne encore plus dur maintenant, pour mettre la pression aux autres » a avoué Kevin Trapp dans une interview assez surprenante. Et quant à savoir s’il a signé au Paris FC pour se rapprocher de la famille Arnault et travailler en parallèle comme mannequin pour LVMH, sa réponse est claire.

K. Trapp Allemagne • Âge 35 • Gardien Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Dire mannequin pour Louis Vuitton, c'est n'importe quoi. Après, combiner, la mode, le business et le foot, je le fais depuis des années. Quand on évoque la fin de carrière, il faut savoir ce qu'on veut faire, à quoi je m'intéresse à côté du foot, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je collabore déjà avec une marque de vêtements en Allemagne. Avoir un actionnaire comme la famille Arnault, ça ouvre les yeux aussi ». Autrement dit, la perspective d’un tel partenariat a sans doute aidé Kevin Trapp à accepter un rôle de doublure sans trop broncher. L’ancien gardien du PSG semble en tout cas prendre de la meilleure façon son rôle dans la capitale francilienne, une bénédiction pour l’entraîneur Stéphane Gilli.