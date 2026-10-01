Mika Godts rigole des critiques au PSG

Recrue offensive de premier choix au PSG, Mika Godts se montre pour le moment discret Paris. Les critiques ne dérangent pas l'international belge, persuadé que le temps lui permettra de s'imposer sous Luis Enrique.

Six apparitions, une passe décisive, et un jeu assez brouillon pour le moment, Mika Godts n’a pas vraiment crevé l’écran pour ses débuts au PSG. D’ailleurs, Luis Enrique hésite à lui faire confiance et ne l’a pas titularisé une seule fois, même quand il a changé son équipe contre Bratislava. La concurrence est rude en attaque et l’ailier belge est déjà pointé du doigt pour ses performances timorées. Surtout par rapport aux 45 millions d’euros mis sur la table pour le faire venir de l’Ajax Amsterdam.

Critiqué aussi pour ne pas assez pousser Khvicha Kvaratskhelia dans ses retranchements, Mika Godts prend ces attaques avec beaucoup de philosophie. Le Belge assure avoir le temps de s’imposer à Paris, et le fait d’avoir la confiance de Luis Enrique lui permet de ne pas sentir la pression des attentes sur ses performances.

Godts, la confiance de Luis Enrique lui suffit

«J’ai le temps, j’ai le temps. L’entraîneur et le club croient en moi. Ils m’ont recruté, c’est donc normal. Je suis serein. Je ne ressens aucune pression. Je suis très calme et je fais de mon mieux. J'essaie de rester humble, de garder les pieds sur terre et de travailler dur. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir tous ces grands joueurs collaborer. Il y a une véritable force collective », a confié Mika Godts dans La Dernière Heure.

Des propos rassurants pour le nouvel ailier du PSG, qui sait que Luis Enrique croit en lui sinon Paris ne l’aurait pas acheté aussi cher cet été. Mais attention, dans un club comme le double champion d’Europe, la patience a aussi ses limites, et il ne serait pas le premier à repartir plus rapidement que prévu s’il ne répondait pas aux attentes. Pour avoir raté sa première saison dans la capitale, Randal Kolo-Muani a ensuite connu une longue traversée du désert par exemple.