Verratti comme Mbappé, le PSG l'a rempli de bonheur

Malgré 416 matchs disputés avec le PSG, Marco Verratti n'a jamais réussi à remporter la Ligue des champions. Pour autant, il ne ressent aucune jalousie envers l'équipe qui a réussi cet exploit la saison dernière.

En 2023, en même temps que Luis Enrique posait ses bagages en terres parisiennes, Marco Verratti quittait le Paris Saint-Germain direction le Qatar et Al-Arabi. C'est en tant que légende vivante du club de la capitale qu'il a fait ses adieux au Parc des Princes pour laisser la place à de nouveaux joueurs dans l'entrejeu.

Deux ans ans plus tard, son ancien club a réalisé un triplé historique en remportant à la fois les deux compétitions nationales (Ligue 1, Coupe de France) et la Ligue des champions. S'il aurait pu ressentir une pointe de jalousie envers cet effectif, Marco Verratti a exprimé avec nostalgie toute sa fierté de voir l'écurie parisienne remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une déclaration à la sauce Kylian Mbappé, qui avait confié qu'il était heureux de voir le PSG triompher en Ligue des Champions.

Marco Verratti n'est pas rancunier

« La Ligue des champions ? Jamais je n'ai eu envie de me dire que je ne voulais pas que le PSG la gagne parce que je ne l'avais pas gagné. La façon dont ils ont gagné est magnifique parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont gagné en jouant un jeu magnifique. Avant, j'avais l'impression que le PSG était vu comme l'équipe qui achetait des joueurs avec l'obligation de gagner. Là, ils ont gagné avec une équipe jeune, qui joue bien. Même les gens qui avaient un peu de haine contre le PSG, je pense qu'ils ont été contents. C'était comme un soulagement pour moi alors que je ne joue plus au PSG. C'est plus facile de la regagner quand tu l'as gagnée une première fois. Tu sais que tout peut arriver », a déclaré Marco Verratti dans une interview accordé à Foot Mercato. Une sortie qui ravit les supporters parisiens qui portent Marco Verratti dans leur cœur.