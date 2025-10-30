Kolo Muani

Le PSG a une nouvelle chance avec Kolo Muani

PSG30 oct. , 17:30
parEric Bethsy
0
Absent pendant plusieurs semaines à cause d’une blessure musculaire, Randal Kolo Muani retrouve peu à peu le rythme de la compétition avec Tottenham. L’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain fait déjà bonne impression au club londonien qui envisage de conclure son transfert définitif dans les prochains mois.
Randal Kolo Muani avait sûrement rêvé d’autres débuts à Tottenham. Très vite après son arrivée, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain s’était installé à l’infirmerie en raison d’une blessure musculaire. Il aura fallu attendre près d’un mois pour le revoir sur les terrains. Puis le manager Thomas Frank lui a offert sa première titularisation lors du succès à l’extérieur contre Everton (3-0) le week-end dernier. Résultat, le Français, auteur d’une prestation plutôt mitigée, avait quand même donné satisfaction à son coach.
« Je pense que c'était plaisant de suivre sa première heure de jeu, commentait le manager des Spurs devant les médias. Il est encore en train de se reconstruire physiquement, mais je suis ravi de ce que j'ai vu. Ce n'est que la première étape, on en verra davantage. J'ai apprécié certains mouvements, les interactions entre les quatre joueurs de devant mais c'est un processus en cours. » Conscient des qualités athlétiques de son renfort estival, Thomas Frank le considère comme un sérieux concurrent pour le Brésilien Richarlison, encore trop irrégulier. Le technicien s’attend à une montée en puissance du Parisien. Mais en attendant, Tottenham imagine déjà l’avenir avec Randal Kolo Muani.
R. Kolo Muani

R. Kolo Muani

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs9
Buts4
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le média Tribal Football indique que le club londonien n’écarte pas l’hypothèse de conserver l’international tricolore suite à son prêt. Rappelons que les dirigeants des deux équipes n’avaient négocié aucune option d’achat. Un transfert définitif passerait donc par de nouvelles discussions. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain n’y verra aucun inconvénient puisque l’ancien Nantais ne réintégrera plus les plans de Luis Enrique. Ce sera peut-être l’occasion de récupérer une partie des 90 millions d’euros (bonus compris) investis sur l’avant-centre en 2023.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275398_0278
TV

Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné

ICONSPORT_262051_0005
Foot Europeen

Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti

ICONSPORT_273736_0067
OL

Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui

l1 longoria appelle a un abonnement massif a ligue 1 iconsport 265287 0104 397116
OM

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Fil Info

19:00
Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné
18:36
Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti
18:30
Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui
18:00
L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes
17:02
Real : Vinicius viré du onze, Xabi Alonso va oser
16:47
Bastia : Après Tavenot, Antonetti acte aussi son départ
16:30
OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup
16:00
L'Angleterre a flashé sur le coach à la mode en Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading