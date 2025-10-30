Le PSG a une nouvelle chance avec Kolo Muani

Absent pendant plusieurs semaines à cause d’une blessure musculaire, Randal Kolo Muani retrouve peu à peu le rythme de la compétition avec Tottenham. L’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain fait déjà bonne impression au club londonien qui envisage de conclure son transfert définitif dans les prochains mois.

Randal Kolo Muani avait sûrement rêvé d’autres débuts à Tottenham. Très vite après son arrivée, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain s’était installé à l’infirmerie en raison d’une blessure musculaire. Il aura fallu attendre près d’un mois pour le revoir sur les terrains. Puis le manager Thomas Frank lui a offert sa première titularisation lors du succès à l’extérieur contre Everton (3-0) le week-end dernier. Résultat, le Français, auteur d’une prestation plutôt mitigée, avait quand même donné satisfaction à son coach.

« Je pense que c'était plaisant de suivre sa première heure de jeu, commentait le manager des Spurs devant les médias. Il est encore en train de se reconstruire physiquement, mais je suis ravi de ce que j'ai vu. Ce n'est que la première étape, on en verra davantage. J'ai apprécié certains mouvements, les interactions entre les quatre joueurs de devant mais c'est un processus en cours. » Conscient des qualités athlétiques de son renfort estival, Thomas Frank le considère comme un sérieux concurrent pour le Brésilien Richarlison, encore trop irrégulier. Le technicien s’attend à une montée en puissance du Parisien. Mais en attendant, Tottenham imagine déjà l’avenir avec Randal Kolo Muani.

R. Kolo Muani France • Âge 26 • Attaquant Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 9 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le média Tribal Football indique que le club londonien n’écarte pas l’hypothèse de conserver l’international tricolore suite à son prêt. Rappelons que les dirigeants des deux équipes n’avaient négocié aucune option d’achat. Un transfert définitif passerait donc par de nouvelles discussions. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain n’y verra aucun inconvénient puisque l’ancien Nantais ne réintégrera plus les plans de Luis Enrique. Ce sera peut-être l’occasion de récupérer une partie des 90 millions d’euros (bonus compris) investis sur l’avant-centre en 2023.