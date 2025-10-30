Le PSG a une nouvelle chance avec Kolo Muani

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...
Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^
Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...
aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...
Ce message vous a été offert par la troll company.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
We are delighted to announce the signing of Randal Kolo Muani on a season-long loan from Paris Saint-Germain ✍️