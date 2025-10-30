PSG : Zabanyi, Dembélé, Pierre Ménès découpe à tout-va

Méconnaissable, le PSG a concédé le match nul à Lorient mercredi (1-1). Un match durant lequel des prestations individuelles et des choix de Luis Enrique ont interloqué Pierre Ménès.

Le Paris Saint-Germain est toujours leader de la Ligue 1 à l’issue de la 10e journée et c’est un petit miracle. Le club parisien le doit surtout aux matchs nuls de l’OM et de l’OL contre Angers et le Paris FC ainsi qu’à la défaite de Lens sur la pelouse de Metz. Car mercredi à Lorient, les hommes de Luis Enrique se sont pris les pieds dans le tapis , offrant la possibilité à toutes ces équipes de les dépasser, ce qu'elles n’ont pas réussi à faire. Pour ce déplacement en Bretagne, le deuxième en quelques jours après celui à Brest (0-3), le coach espagnol du PSG avait encore décidé de faire beaucoup tourner.

Mais cette fois, son équipe a semblé en manque de jus et d’idées. Un constat partagé par Pierre Ménès, lequel a fait part de sa déception sur la prestation parisienne au Moustoir. Surtout, l’ancien journaliste de Canal+ constate que certains joueurs de la rotation ne sont pas forcément au niveau à l’instar des jeunes Mbaye et Djantou mais aussi de Zabarnyi. La méforme de Dembélé inquiète aussi l’ex-sniper du CFC. « Je veux bien que Luis Enrique fasse tourner. Encore une fois, je vais reprendre les arguments que j’avais développé après Strasbourg-PSG même si on pouvait penser qu’il y avait plus de marge contre un promu » a d'abord livré Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

« C’est quand même compliqué de commencer un match avec aucun des milieux titulaires et un seul attaquant parmi les titulaires habituels, et en plus un joueur qui n’a pas joué depuis un mois et demi. La première mi-temps a été épouvantable de la part du PSG avec un déchet dans les transmissions et un manque d’envie évident. Finalement, au début de la seconde période, Nuno Mendes a marqué sur un bon service de Doué. Mais quatre minutes plus tard, Igor Silva égalise où mon nouvel ami Zabarnyi s’est encore fait enrhumer comme un gamin. Dembélé est hors de forme et en plus il joue partout sauf avant-centre, c’est un problème. Les jeunes Mbaye et Djantou, c’est bien gentil mais ils ont fait faillite à Lorient. La preuve en est que même en faisant attention, tu ne peux pas empêcher les blessures » a analysé Pierre Ménès, qui espère que le PSG sera en mesure de livrer une prestation bien plus consistante au Parc des Princes face à l’OGC Nice ce samedi à 17 heures.