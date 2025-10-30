ICONSPORT_274852_0214

PSG : Zabanyi, Dembélé, Pierre Ménès découpe à tout-va

PSG30 oct. , 13:20
parCorentin Facy
Méconnaissable, le PSG a concédé le match nul à Lorient mercredi (1-1). Un match durant lequel des prestations individuelles et des choix de Luis Enrique ont interloqué Pierre Ménès.
Le Paris Saint-Germain est toujours leader de la Ligue 1 à l’issue de la 10e journée et c’est un petit miracle. Le club parisien le doit surtout aux matchs nuls de l’OM et de l’OL contre Angers et le Paris FC ainsi qu’à la défaite de Lens sur la pelouse de Metz. Car mercredi à Lorient, les hommes de Luis Enrique se sont pris les pieds dans le tapis, offrant la possibilité à toutes ces équipes de les dépasser, ce qu'elles n’ont pas réussi à faire. Pour ce déplacement en Bretagne, le deuxième en quelques jours après celui à Brest (0-3), le coach espagnol du PSG avait encore décidé de faire beaucoup tourner.
Mais cette fois, son équipe a semblé en manque de jus et d’idées. Un constat partagé par Pierre Ménès, lequel a fait part de sa déception sur la prestation parisienne au Moustoir. Surtout, l’ancien journaliste de Canal+ constate que certains joueurs de la rotation ne sont pas forcément au niveau à l’instar des jeunes Mbaye et Djantou mais aussi de Zabarnyi. La méforme de Dembélé inquiète aussi l’ex-sniper du CFC. « Je veux bien que Luis Enrique fasse tourner. Encore une fois, je vais reprendre les arguments que j’avais développé après Strasbourg-PSG même si on pouvait penser qu’il y avait plus de marge contre un promu » a d'abord livré Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

Loading