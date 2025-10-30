ICONSPORT_275409_0036

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

PSG30 oct. , 14:30
parGuillaume Conte
4

Touché à la cuisse contre Lorient ce mercredi soir, Désiré Doué est déjà fixé sur sa blessure et son indisponibilité.
Il s’agit d’une lésion musculaire simple à la cuisse droite, ce qui correspond comme prévu à plusieurs semaines d’absence. L’ailier français sera donc éloigné des terrains au plus tard jusqu’en janvier 2026, avec le secret espoir de la part du PSG de le revoir à la fin du mois de décembre si tout se passe bien. Cela va tout de même correspondre à deux mois d’absence pour l’ancien rennais, qui connait un début de saison avec déjà deux blessures sérieuses. Selon la radio sportive, et le pire est tout de même évité, le PSG craignant visiblement une indisponibilité encore plus longue. 
4
Derniers commentaires

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

