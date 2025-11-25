Une énorme surprise au mercato, le PSG est chaud

Le PSG se veut prudent à l'approche du mercato, mais se réserve le droit de faire une folie à plusieurs dizaines de millions d'euros si jamais cela convient à Luis Enrique.

Première partie de saison plutôt réussie par le PSG malgré les circonstances. Le club de la capitale est leader de Ligue 1, même s’il a fallu pour cela s’arracher dans pas mal de matchs pour s’imposer sur la fin. Il est aussi dans le bon groupe en Ligue des Champions, avec quelques grosses performances contre Leverkusen et Barcelone notamment. Mais il y a eu aussi des matchs difficiles, contre l’OM et le Bayern Munich, où Paris s’est tout simplement retrouvé trop amoindri pour espérer mieux.

De quoi provoquer un peu d’agacement chez les supporters, qui font confiance à Luis Campos et Luis Enrique, mais aimeraient bien voir plusieurs joueurs arriver cet hiver pour donner un peu de volume à cet effectif qui semble tirer la langue. L’infirmerie est pleine, les joueurs se plaignent de l’accumulation des matchs avec l’enchaînement de la saison dernière et l’été musclé. Mais les deux « Luis » n’ont pas l’intention de changer de recette, et misent sur l’effectif actuel pour faire aussi bien que lors du précédent exercice.

Refaire le coup de Kvara

Il y a toutefois une porte ouverte à une arrivée pour le mois de janvier, en se basant sur l’exemple du mercato hivernal précédent, dévoile L'Equipe ce mardi. En cas de belle opportunité, le PSG ne se privera pour lâcher les cordons de la bourse et réaliser une opération de taille. Ce fut le cas en janvier 2025 avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, pour qui Paris a déboursé 70 millions d’euros pour le faire signer de Naples. Le Géorgien est rapidement devenu titulaire et important aux yeux de Luis Enrique.

Si un joueur remplit à nouveau ces critères et séduit clairement l’état-major parisien, alors le Paris SG pourra mettre le paquet pour arriver à ses fins. Pour le moment en tout cas, aucun nom ne filtre pour une telle arrivée, mais le mercato ne débute que dans un mois.