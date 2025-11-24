rennes nasri sur le banc c etait vraiment serieux iconsport 262381 0083 398507

OM-PSG : Un nouveau Clasico ajouté au calendrier

OM24 nov. , 17:00
parEric Bethsy
1
Ce dimanche, les streamers Mohamed Henni et l’Immigré Parisien ont annoncé l’organisation d’un événement au Vélodrome. Un match au format Kings League opposera les légendes de l’Olympique de Marseille à celles du Paris Saint-Germain le 7 décembre.
L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n’ont pas fini de se croiser. Après le premier Clasico de la saison remporté par les Marseillais (1-0) le 22 septembre, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, les deux rivaux n’attendront pas le match retour pour se retrouver. Avant la deuxième manche prévue le week-end du 8 février au Parc des Princes, les deux meilleures équipes du championnat après 13 journées s’affronteront à nouveau lors du Trophée des Champions.
Rappelons que le match opposant le champion de France à son dauphin, les Parisiens ayant aussi remporté la Coupe de France la saison dernière, a été programmé le jeudi 8 janvier à 19 heures au Koweït. Et si les supporters en redemandent, ils pourront aussi s’enflammer pour l’événement annoncé par Mohamed Henni et l’Immigré Parisien. Les deux streamers ont profité d’un live sur Twitch pour révéler l’organisation d’un match au format Kings League entre les légendes de l’Olympique de Marseille et celles du Paris Saint-Germain dont ils seront les présidents.

Nasri, Drogba, Ménez, Okocha... 

La rencontre également organisée par Zinédine Zidane se jouera le dimanche 7 décembre au Vélodrome, avec la participation des rappeurs Alonzo et Soolking pour assurer le spectacle. A noter que les Olympiens, appelés les Phocea Legends, et entraînés par Eric Di Meco, seront représentés par d'anciens joueurs populaires à Marseille : Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Dimitri Payet, Adil Rami, Taye Taïwo, Samir Nasri et Didier Drogba. De l’autre côté, le King Capitale entraîné par Luis Fernandez pourra s’appuyer sur Jérémy Ménez, Mevlüt Erding, Christophe Jallet, Kévin Gameiro, Jay-Jay Okocha, Mohamed Sissoko et David Ginola. Un beau casting qui devrait attirer du monde au Vélodrome.
1
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

