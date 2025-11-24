OM-PSG : Un nouveau Clasico ajouté au calendrier

Ce dimanche, les streamers Mohamed Henni et l’Immigré Parisien ont annoncé l’organisation d’un événement au Vélodrome. Un match au format Kings League opposera les légendes de l’Olympique de Marseille à celles du Paris Saint-Germain le 7 décembre.

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n’ont pas fini de se croiser. Après le premier Clasico de la saison remporté par les Marseillais (1-0) le 22 septembre, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, les deux rivaux n’attendront pas le match retour pour se retrouver. Avant la deuxième manche prévue le week-end du 8 février au Parc des Princes, les deux meilleures équipes du championnat après 13 journées s’affronteront à nouveau lors du Trophée des Champions.

Rappelons que le match opposant le champion de France à son dauphin, les Parisiens ayant aussi remporté la Coupe de France la saison dernière, a été programmé le jeudi 8 janvier à 19 heures au Koweït. Et si les supporters en redemandent, ils pourront aussi s’enflammer pour l’événement annoncé par Mohamed Henni et l’Immigré Parisien. Les deux streamers ont profité d’un live sur Twitch pour révéler l’organisation d’un match au format Kings League entre les légendes de l’Olympique de Marseille et celles du Paris Saint-Germain dont ils seront les présidents.

Nasri, Drogba, Ménez, Okocha...

La rencontre également organisée par Zinédine Zidane se jouera le dimanche 7 décembre au Vélodrome, avec la participation des rappeurs Alonzo et Soolking pour assurer le spectacle. A noter que les Olympiens, appelés les Phocea Legends, et entraînés par Eric Di Meco, seront représentés par d'anciens joueurs populaires à Marseille : Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Dimitri Payet, Adil Rami, Taye Taïwo, Samir Nasri et Didier Drogba. De l’autre côté, le King Capitale entraîné par Luis Fernandez pourra s’appuyer sur Jérémy Ménez, Mevlüt Erding, Christophe Jallet, Kévin Gameiro, Jay-Jay Okocha, Mohamed Sissoko et David Ginola. Un beau casting qui devrait attirer du monde au Vélodrome.