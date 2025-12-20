Quitter Lens et signer à Nantes, il n'est pas fou

Le FC Nantes a bouclé un premier renfort d’expérience pour ce mercato hivernal avec la signature de Rémy Cabella. Les Canaris aimeraient maintenant s’offrir Florian Sotoca, mais le joueur du RC Lens n’est pas chaud.

Il y a urgence à Nantes. 17es de Ligue 1, les Canaris veulent recruter massivement en ce mois de janvier afin d’éviter la catastrophe que représenterait une relégation en Ligue 2. L’idée de Waldemar Kita et du nouvel entraîneur Ahmed Kantari est de miser sur des joueurs expérimentés afin de sortir Nantes de l’ornière. Rémy Cabella est le premier sur la liste puisque l’ancien joueur du LOSC va rejoindre les Canaris au mois de janvier comme il l’a lui-même confirmé. Qui sera le prochain ?

Sotoca repousse Nantes et reste à Lens

Nantes apprécie le profil, la polyvalence et l’état d’esprit de Florian Sotoca, cantonné à un rôle de remplaçant au RC Lens depuis la signature de Pierre Sage. Mais après la victoire des Sang et Or contre Feignies-Aulnoye lors des 32es de finale de la Coupe de France vendredi, le joueur de 35 ans a clairement fait savoir que malgré son temps de jeu en chute libre, il n’avait aucunement prévu de faire ses valises après Noël. « Vous savez tout mon amour pour ce club, ça fait sept ans que je suis ici, tant que je porterai ce maillot, je me donnerai à 100 % comme je l'ai fait depuis le début de saison. C'est sûr que si on commence à écouter à droite, à gauche, on ne va plus s'en sortir » a avoué Florian Sotoca avant de poursuivre.

« Je suis très heureux, même si cette année j'ai un petit peu moins de temps de jeu, mais ça fait partie d'une saison. Tous les jours au quotidien, je me donne à fond pour justement grappiller du temps de jeu. Je sais que je suis dans un grand club du football français, j'en suis très fier, ma tête elle est ici. Je me sens très bien ici, il n'y a pas de raison de changer, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu plus de temps de jeu » a indiqué le joueur de 35 ans, qui n’a pas du tout dans un coin de la tête l’idée de quitter le RC Lens. A moins d’une grosse surprise, Nantes va donc pouvoir ranger cette belle idée au fond d'un tiroir et se concentrer sur d’autres dossiers cet hiver.