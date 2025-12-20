ICONSPORT_280337_0091

Quitter Lens et signer à Nantes, il n'est pas fou

Lens20 déc. , 22:00
parCorentin Facy
0
Le FC Nantes a bouclé un premier renfort d’expérience pour ce mercato hivernal avec la signature de Rémy Cabella. Les Canaris aimeraient maintenant s’offrir Florian Sotoca, mais le joueur du RC Lens n’est pas chaud.
Il y a urgence à Nantes. 17es de Ligue 1, les Canaris veulent recruter massivement en ce mois de janvier afin d’éviter la catastrophe que représenterait une relégation en Ligue 2. L’idée de Waldemar Kita et du nouvel entraîneur Ahmed Kantari est de miser sur des joueurs expérimentés afin de sortir Nantes de l’ornière. Rémy Cabella est le premier sur la liste puisque l’ancien joueur du LOSC va rejoindre les Canaris au mois de janvier comme il l’a lui-même confirmé. Qui sera le prochain ?

Sotoca repousse Nantes et reste à Lens

Nantes apprécie le profil, la polyvalence et l’état d’esprit de Florian Sotoca, cantonné à un rôle de remplaçant au RC Lens depuis la signature de Pierre Sage. Mais après la victoire des Sang et Or contre Feignies-Aulnoye lors des 32es de finale de la Coupe de France vendredi, le joueur de 35 ans a clairement fait savoir que malgré son temps de jeu en chute libre, il n’avait aucunement prévu de faire ses valises après Noël. « Vous savez tout mon amour pour ce club, ça fait sept ans que je suis ici, tant que je porterai ce maillot, je me donnerai à 100 % comme je l'ai fait depuis le début de saison. C'est sûr que si on commence à écouter à droite, à gauche, on ne va plus s'en sortir » a avoué Florian Sotoca avant de poursuivre. 
« Je suis très heureux, même si cette année j'ai un petit peu moins de temps de jeu, mais ça fait partie d'une saison. Tous les jours au quotidien, je me donne à fond pour justement grappiller du temps de jeu. Je sais que je suis dans un grand club du football français, j'en suis très fier, ma tête elle est ici. Je me sens très bien ici, il n'y a pas de raison de changer, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu plus de temps de jeu » a indiqué le joueur de 35 ans, qui n’a pas du tout dans un coin de la tête l’idée de quitter le RC Lens. A moins d’une grosse surprise, Nantes va donc pouvoir ranger cette belle idée au fond d'un tiroir et se concentrer sur d’autres dossiers cet hiver.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280437_0013
Liga

Esp : Le Real et Mbappé se rassurent avant Noël

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

ICONSPORT_280428_0049
Coupe de France

CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

ICONSPORT_279505_0291
CAN 2025

CAN 2025 : Greenwood et l'Algérie, c'est le coup de foudre

Fil Info

20 déc. , 22:58
Esp : Le Real et Mbappé se rassurent avant Noël
20 déc. , 22:53
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
20 déc. , 22:52
CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay
20 déc. , 22:30
CAN 2025 : Greenwood et l'Algérie, c'est le coup de foudre
20 déc. , 21:35
Fontenay-PSG : Un titi rejoint déjà l'infirmerie
20 déc. , 21:30
TV : BeInSports fait une folie à 9 ME, le Qatar a un plan
20 déc. , 21:00
Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais
20 déc. , 20:32
Ang : Liverpool réalise un gros coup à Tottenham

Derniers commentaires

CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

Je viens de remarquer que deux joueurs de Fontenay s'appellent respectivement Vin et Fromage 👀

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

meme si je suis d'accord avec toi sur le fond faire affaire avec textor devrait etre evité il est plus sur le poste de nuamah il a 145match a droite 33 a gauche et 60 en mo donc tres tres polyvalent .. je l'avais vu joué y a 2 ans je le trouvais relativement bon

CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié

c est toujours magique la coupe. c est cool pour les amateurs. Mon cousin qui jouait en National cette année là, avait sorti plusieurs clubs de l1. dont Nantes et l OL. Ca restera a jamais gravé dans leur tete! c est bien

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

bizarre. alors Phil t as des trucs a cacher? ou d autres? chuttt tout va bien

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

s'il est a 100% dès janvier pour 5mois pourquoi pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading