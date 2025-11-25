chi siamo om un communique previent les fans iconsport 260406 0588 395600

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

OM25 nov. , 7:00
parHadrien Rivayrand
Ce mardi soir en Ligue des champions, l'OM reçoit Newcastle au Stade Vélodrome. Un match très important pour les troupes de Roberto De Zerbi, mal-en-point sur la scène européenne.
L'OM joue son avenir européen ce mardi soir lors de la réception de Newcastle en Ligue des champions. Les Phocéens doivent en effet impérativement s'imposer contre des Magpies qui veulent aussi s'avancer ambitieux au Vélodrome. Roberto De Zerbi espère pouvoir compter sur le soutien des fans de l'Olympique de Marseille. Ces derniers auront également l'honneur d'accueillir ceux de Newcastle dans les prochaines heures dans leur enceinte. Certains Anglais sont déjà arrivés à Marseille ce lundi. Et si des heurts étaient craints par les forces de l'ordre entre Phocéens et Anglais, c'est tout le contraire qui s'est produit.

Le PSG prend cher à Marseille 

Comme on peut le voir sur une vidéo publiée ces dernières heures par le compte X Kerry Thompson, les fans des deux équipes se sont notamment unis pour... insulter le PSG avec des : « Fuck PSG ». Si les fans des deux formations ont trouvé un point commun, ils devront jouer l'un contre l'autre dans quelques heures au Stade Vélodrome. Et aucun cadeau ne sera fait. A noter que Newcastle se déplacera aussi en Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Il ne serait pas étonnant de voir les fans du PSG répondre aux insultes des supporters des Magpies. Ce sera le 28 janvier prochain dans une atmosphère qui promet d'être bouillante.

OM ou PSG : Hervé Mathoux s'en sort comme un chefOM ou PSG : Hervé Mathoux s'en sort comme un chef
Le Paris Saint-Germain recevra avant cela une autre formation anglaise, Tottenham. Le club de la capitale aura à coeur de réagir ce mercredi soir après sa défaite il y a quelques semaines face au Bayern Munich. Luis Enrique pourrait compter sur le retour dans le groupe d'Ousmane Dembélé. Et c'est forcément une bonne nouvelle à l'heure où les champions d'Europe veulent envoyer un message fort sur la scène européenne.
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Alors mon chere Mopi, Tu aurais mieux fait de taire ! Renseigne toi et relis ce que j'ai dit.... CA fait bien 6 saisons de suite que vous ne vous qualifiez pas pour la champion league....

Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols

La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

