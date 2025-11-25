Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

Ce mardi soir en Ligue des champions, l'OM reçoit Newcastle au Stade Vélodrome. Un match très important pour les troupes de Roberto De Zerbi, mal-en-point sur la scène européenne.

L' OM joue son avenir européen ce mardi soir lors de la réception de Newcastle en Ligue des champions. Les Phocéens doivent en effet impérativement s'imposer contre des Magpies qui veulent aussi s'avancer ambitieux au Vélodrome. Roberto De Zerbi espère pouvoir compter sur le soutien des fans de l'Olympique de Marseille. Ces derniers auront également l'honneur d'accueillir ceux de Newcastle dans les prochaines heures dans leur enceinte. Certains Anglais sont déjà arrivés à Marseille ce lundi. Et si des heurts étaient craints par les forces de l'ordre entre Phocéens et Anglais, c'est tout le contraire qui s'est produit.

Le PSG prend cher à Marseille

« Fuck PSG ». Si les fans des deux formations ont trouvé un point commun, ils devront jouer l'un contre l'autre dans quelques heures au Stade Vélodrome. Et aucun cadeau ne sera fait. A noter que Newcastle se déplacera aussi en Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Il ne serait pas étonnant de voir les fans du PSG répondre aux insultes des supporters des Magpies. Ce sera le 28 janvier prochain dans une atmosphère qui promet d'être bouillante. Comme on peut le voir sur une vidéo publiée ces dernières heures par le compte X Kerry Thompson, les fans des deux équipes se sont notamment unis pour... insulter le PSG avec des :. Si les fans des deux formations ont trouvé un point commun, ils devront jouer l'un contre l'autre dans quelques heures au Stade Vélodrome. Et aucun cadeau ne sera fait. A noter que Newcastle se déplacera aussi en Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Il ne serait pas étonnant de voir les fans du PSG répondre aux insultes des supporters des Magpies. Ce sera le 28 janvier prochain dans une atmosphère qui promet d'être bouillante.

Le Paris Saint-Germain recevra avant cela une autre formation anglaise, Tottenham. Le club de la capitale aura à coeur de réagir ce mercredi soir après sa défaite il y a quelques semaines face au Bayern Munich. Luis Enrique pourrait compter sur le retour dans le groupe d'Ousmane Dembélé. Et c'est forcément une bonne nouvelle à l'heure où les champions d'Europe veulent envoyer un message fort sur la scène européenne.