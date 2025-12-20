ICONSPORT_278237_0056

Fontenay-PSG : Un titi rejoint déjà l'infirmerie

PSG20 déc. , 21:35
parMehdi Lunay
0
Titularisé au poste de latéral contre les amateurs de Fontenay, David Boly a passé une courte mais mauvaise soirée.
Pour son premier match avec le PSG en professionnel, le jeune titi de 16 ans s'est blessé à la cheville sur une intervention musclée d'un joueur adverse. Après avoir testé son corps pendant quelques minutes, il a finalement quitté la pelouse de Nantes en pleurs. Un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain, peu chanceux avec les blessures en cette fin d'année 2025.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading