Fontenay-PSG : Un titi rejoint déjà l'infirmerie

Je viens de remarquer que deux joueurs de Fontenay s'appellent respectivement Vin et Fromage 👀
meme si je suis d'accord avec toi sur le fond faire affaire avec textor devrait etre evité il est plus sur le poste de nuamah il a 145match a droite 33 a gauche et 60 en mo donc tres tres polyvalent .. je l'avais vu joué y a 2 ans je le trouvais relativement bon
c est toujours magique la coupe. c est cool pour les amateurs. Mon cousin qui jouait en National cette année là, avait sorti plusieurs clubs de l1. dont Nantes et l OL. Ca restera a jamais gravé dans leur tete! c est bien
bizarre. alors Phil t as des trucs a cacher? ou d autres? chuttt tout va bien
s'il est a 100% dès janvier pour 5mois pourquoi pas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Pour son premier match en pro, David Boly sort sur blessure... Courage à lui après cette première malheureuse.