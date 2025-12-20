TV : BeInSports fait une folie à 9 ME, le Qatar a un plan

L’aventure continue pour BeInSports avec la Coupe de France. La chaîne s’est offert les droits de la compétition jusqu’en 2030 avec une offre de 9 millions d’euros par an, le double de son contrat actuel.

Malgré une concurrence très faible voire inexistante pour acquérir les droits TV de la Coupe de France, BeInSports a fait le bonheur de la Fédération française de football avec une offre à 9 millions d’euros pour conserver cette compétition dans son catalogue jusqu’en 2030. La FFF peut sabrer le champagne car le contrat précédent avec BeInSports était de seulement 4 millions d’euros par an. Les négociations de gré à gré se sont déroulées dans un climat très serein et Philippe Diallo, président de la FFF, a bouclé un accord très satisfaisant pour le football français.

Le montant des droits TV de la Coupe de France a doublé, un exploit au vu du contexte économique du football français. Une question se pose tout de même : pourquoi BeInSports a-t-il souhaité revoir à la hausse le prix de son contrat avec la FFF alors qu’il n’y avait pas réellement de concurrence dans ce dossier ? Le journal L’Equipe a apporté un premier élément de réponse dans son édition du jour. « Les dirigeants de beIN Sports sont bien sûr satisfaits de la Coupe de France qui réalise de bonnes audiences sur leurs antennes » explique d’abord le média avant de poursuivre.

BeInSports et la FFF, une alliance stratégique

« Mais ils veulent aussi se montrer aimables avec la FFF, amenée à prendre encore davantage de poids dans la future gouvernance du football français ». Un élément déterminant pour BeInSports, d’autant plus que le diffuseur qatari est en conflit ouvert avec la LFP, plusieurs procédures judiciaires étant actuellement en cours.

En offrant une telle somme à la Fédération française de football pour les droits TV de la Coupe de France, BeInSports fait donc un geste important à l’intention de l’instance présidée par Philippe Diallo et place ses pions pour l’avenir. Un choix stratégique pleinement assumé qui n’empêchera pas BeInSports de proposer à ses abonnés le meilleur produit possible avec la Coupe de France. Dans un communiqué officiel, le patron de la chaîne Youssef Al-Obaidly a même promis une production, une narration et une analyse « de classe mondiale autour de l’une des compétitions les plus emblématiques de France ».