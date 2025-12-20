ICONSPORT_253312_0155 (2)

TV : BeInSports fait une folie à 9 ME, le Qatar a un plan

TV20 déc. , 21:30
parCorentin Facy
L’aventure continue pour BeInSports avec la Coupe de France. La chaîne s’est offert les droits de la compétition jusqu’en 2030 avec une offre de 9 millions d’euros par an, le double de son contrat actuel.
Malgré une concurrence très faible voire inexistante pour acquérir les droits TV de la Coupe de France, BeInSports a fait le bonheur de la Fédération française de football avec une offre à 9 millions d’euros pour conserver cette compétition dans son catalogue jusqu’en 2030. La FFF peut sabrer le champagne car le contrat précédent avec BeInSports était de seulement 4 millions d’euros par an. Les négociations de gré à gré se sont déroulées dans un climat très serein et Philippe Diallo, président de la FFF, a bouclé un accord très satisfaisant pour le football français.
Le montant des droits TV de la Coupe de France a doublé, un exploit au vu du contexte économique du football français. Une question se pose tout de même : pourquoi BeInSports a-t-il souhaité revoir à la hausse le prix de son contrat avec la FFF alors qu’il n’y avait pas réellement de concurrence dans ce dossier ? Le journal L’Equipe a apporté un premier élément de réponse dans son édition du jour. « Les dirigeants de beIN Sports sont bien sûr satisfaits de la Coupe de France qui réalise de bonnes audiences sur leurs antennes » explique d’abord le média avant de poursuivre.

BeInSports et la FFF, une alliance stratégique 

« Mais ils veulent aussi se montrer aimables avec la FFF, amenée à prendre encore davantage de poids dans la future gouvernance du football français ». Un élément déterminant pour BeInSports, d’autant plus que le diffuseur qatari est en conflit ouvert avec la LFP, plusieurs procédures judiciaires étant actuellement en cours.
En offrant une telle somme à la Fédération française de football pour les droits TV de la Coupe de France, BeInSports fait donc un geste important à l’intention de l’instance présidée par Philippe Diallo et place ses pions pour l’avenir. Un choix stratégique pleinement assumé qui n’empêchera pas BeInSports de proposer à ses abonnés le meilleur produit possible avec la Coupe de France. Dans un communiqué officiel, le patron de la chaîne Youssef Al-Obaidly a même promis une production, une narration et une analyse « de classe mondiale autour de l’une des compétitions les plus emblématiques de France ».
Derniers commentaires

CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

Je viens de remarquer que deux joueurs de Fontenay s'appellent respectivement Vin et Fromage 👀

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

meme si je suis d'accord avec toi sur le fond faire affaire avec textor devrait etre evité il est plus sur le poste de nuamah il a 145match a droite 33 a gauche et 60 en mo donc tres tres polyvalent .. je l'avais vu joué y a 2 ans je le trouvais relativement bon

CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié

c est toujours magique la coupe. c est cool pour les amateurs. Mon cousin qui jouait en National cette année là, avait sorti plusieurs clubs de l1. dont Nantes et l OL. Ca restera a jamais gravé dans leur tete! c est bien

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

bizarre. alors Phil t as des trucs a cacher? ou d autres? chuttt tout va bien

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

s'il est a 100% dès janvier pour 5mois pourquoi pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

