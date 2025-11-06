Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG

ICONSPORT_274463_0055

Le PSG est en grand danger pour l'une de ses pépites les plus prometteuses, et attaquée par Francfort après des matchs remarqués en Youth League. 
Enorme espoir offensif du Paris SG, Mathis Jangéal se régale pour le moment en Youth League. Même s’il a manqué deux pénaltys cette semaine contre le Bayern Munich, le joueur de 17 ans compte déjà deux buts dans cette compétition qui fait saliver forcément les plus grands clubs européens. Avec aussi 10 minutes de Ligue 1 dans les jambes et une apparition dans le groupe parisien à Barcelone, le natif de Longjumeau marque les esprits. Il a été récompensé en 2024 avec la signature de son premier contrat professionnel, qui l’emmène avec le PSG jusqu’en 2026. 
Pour ce milieu offensif capable aussi de jouer en pointe avec sa puissance physique, le Paris SG est persuadé de pouvoir prochainement compter sur lui dans les matchs de haut niveau. Mais la menace rode. Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Deutschland, lâche une petite bombe ce jeudi soir en annonçant que l'Eintracht Francfort est prêt à faire une grosse offre pour récupérer Mathis Jangéal. 
Ce n’est pas la première fois que des clubs lorgnent sur des grands espoirs français, même si le PSG espère bien que la donne a changé ces dernières années. En effet, le club de la capitale n’hésite pas à faire confiance aux jeunes issus de son centre de formation, et l’idée est de montrer au joueur d’origine martiniquaise qu’il y a de la place pour lui à l’avenir. Peut-être est-ce aussi une des raisons pour lesquelles le champion d’Europe ne recrute pas de trop au mercato à chaque fenêtre des transferts. 
En tout cas, cela ne freine pas l'Eintracht Francfort, qui a débuté des discussions avec les représentants du joueur de 17 ans en vue d’une arrivée prochaine. Mais le fait que Jangéal soit en fin de contrat à l’issue de la saison en cours change forcément la donné pour le PSG, qui va désormais voir la pression monter dans ce dossier. 

