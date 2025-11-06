ICONSPORT_149681_0317

Futur stade, le PSG fait une fleur à Poissy

PSG06 nov. , 17:00
parCorentin Facy
La ville de Poissy, candidate pour accueillir le nouveau stade du PSG, a reçu un beau cadeau de la part du club parisien.
Rester au Parc des Princes ou déménager dans l’une des deux villes qui tient la corde (Poissy ou Massy), le Paris Saint-Germain va rapidement trancher. En attendant de faire son choix définitif, le club de la capitale met un point d’honneur à charmer les habitants des deux villes susceptibles d’accueillir son nouveau stade. Effectivement, Le Parisien nous apprend qu’en collaboration avec la ville de Poissy, le Paris SG a invité une quinzaine d’habitants de la ville à découvrir de manière concrète et en direct comment fonctionne un stade un jour de match.
Le 22 novembre, 15 habitants volontaires de Poissy vont assister au match entre le PSG et Le Havre au Parc des Princes. « Abords du Parc des Princes avant le coup d’envoi, gestion des flux de spectateurs, contrôles d’accès, sécurité au moment de l’arrivée des joueurs et au sein du stade, observation des tribunes et d’une partie de la rencontre, sortie du public : cette visite menée par le PSG permettra d’appréhender les enjeux et l’organisation d’un match » souligne le quotidien régional, qui précise que ce moment va également permettre d’échanger avec les acteurs de terrain, les informer et répondre aux différentes questions.

« La même initiative avait d’ailleurs été proposée fin septembre par le PSG à Massy à l’occasion du match de Ligue 1 contre Auxerre » ajoute Le Parisien, qui précise que cette initiative du PSG et de la ville de Poissy s’inscrit dans la volonté de la maire Sandrine Dos Santos d’impliquer au maximum les habitants de sa ville dans le processus de réflexion autour du futur stade du Paris Saint-Germain. La maire Les Républicains de Poissy sera d’ailleurs présente pour cette visite du 22 novembre au Parc des Princes. 
Derniers commentaires

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Le probleme est de trouver 3 joueurs de tres haut niveau pour palier aux blessés

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Ça va être compliqué mais bon on y croit

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!

La Belgique accuse les supporters de l’OM

Et Rulli n'y est il pas un peu pour quelques chose ?

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

Bien sûr. Cette saison, il vaut mieux qu'ils se reposent tous pendant les trêves internationales !

