ICONSPORT_273039_0193
Achraf Hakimi

Hakimi doit choisir entre le PSG et le Maroc

PSG06 nov. , 15:30
parEric Bethsy
2
Victime d’une entorse à la cheville, Achraf Hakimi se retrouve confronté à un sacré dilemme. Le latéral droit du Paris Saint-Germain sera forcément tenté d’accélérer son retour afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Mais le risque de nuire au reste de sa saison en club n’est pas négligeable.
Le verdict est tombé pour Achraf Hakimi. Après le tacle dangereux du Bavarois Luis Diaz mardi, le latéral droit du Paris Saint-Germain souffre d’une sévère entorse à la cheville qui l’éloignera des terrains pendant au moins six semaines. L’international marocain pourrait donc revenir pendant la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier). Un timing inquiétant pour le journaliste Romain Beddouk qui craint de voir le Parisien anticiper son retour.
« C'est une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé le chroniqueur d’Ici Paris. Il me paraît évident qu'Hakimi va devoir faire un choix dans sa récupération. Il devra soit avancer sa récupération, prendre des risques et être disponible pour cette échéance continentale qui est capitale pour lui. On rappelle que c'est une Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organise et Hakimi est l'une des, voire la star de cette équipe. Et le deuxième choix, c'est de prendre son temps, récupérer à 100% et prendre le risque de ne pas participer à cette compétition qui ressemble quand même à la compétition d'une vie. »

L'exemple Neymar

« Ce que je ferais à sa place ? Franchement, je n'en sais rien. Le choix le plus raisonnable, ce serait d'attendre, de se rétablir à 100% pour ne pas compromettre la suite de la saison avec Paris, mais aussi la Coupe du monde avec le Maroc en fin de saison, et peut-être même la suite de sa carrière, a prévenu le journaliste. On a vu énormément d'exemples de joueurs qui ne sont jamais véritablement revenus d'une blessure à la cheville mal soignée et qui ont fait plein de petites rechutes. Je pense à Neymar par exemple, ça venait de la cheville. »
« Mais en même temps, ce choix raisonnable prive d'une opportunité unique. Il y a des pressions personnelles, familiales et affectives qui peuvent convaincre de prendre ce risque et on pourrait le comprendre. Il va falloir que la décision soit prise avec intelligence par les trois parties : Hakimi, le PSG et la Fédération marocaine. Il faut qu'ils coopèrent de manière cohérente pour avoir un but commun, que chacun s'y retrouve. J'espère que tout le monde communiquera pour que le rétablissement d'Hakimi soit le plus court et surtout le plus efficace possible. Il en va de la suite de la carrière du meilleur latéral droit du monde », a réclamé Romain Beddouk.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_274463_0055
PSG

Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG

Nanasi
Europa Conference League

Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Betis OL
Europa League

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

ICONSPORT_276320_0061
Europa League

EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore

Fil Info

20:00
Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG
19:54
Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:48
Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)
19:31
EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore
19:30
Messi champion du monde, CR7 ne lui donne aucun mérite
19:15
L’Ajax vire son entraineur, une surprise pour lui succéder ?
19:00
Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent
18:40
ASSE : Le discours musclé d’Horneland
18:20
« On n’est pas l’Atalanta », Brest rassure l’OM

Derniers commentaires

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Le probleme est de trouver 3 joueurs de tres haut niveau pour palier aux blessés

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Ça va être compliqué mais bon on y croit

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!

La Belgique accuse les supporters de l’OM

Et Rulli n'y est il pas un peu pour quelques chose ?

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

Bien sûr. Cette saison, il vaut mieux qu'ils se reposent tous pendant les trêves internationales !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading