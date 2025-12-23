ICONSPORT_279951_0051

Transfert à 75 ME, le PSG et le Real sont d’accord

PSG23 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
2

Compléter son effectif avec un joueur capable de faire des différences et donner un nouveau souffle à son attaque, c’est le souhait commun du PSG et du Real Madrid. Les deux clubs ne se précipiteront pas pour trouver la perle rare, mais il y a tout de même dans les deux clubs, pour des raisons différentes, la volonté de réparer certaines choses offensivement.

Le Real et le PSG en rêvent

A Paris, ce sont les blessures et la fatigue physique ou mentale qui obligent le club de la capitale française à regarder si une nouvelle arrivée comme celle de Khvicha Kvaratskhelia peut permettre de faire une deuxième partie de saison en boulet de canon. A Madrid, ce sont les difficultés offensives en dehors de Kylian Mbappé qui inquiètent, et Florentino Pérez est prêt à faire une folie pour aider Xabi Alonso à se sortir de cette dépendance.
Et au niveau de la cible potentielle, le PSG et le Real Madrid sont totalement d’accord, annonce Don Balon. Le profil de Karim Adeyemi fait saliver les deux géants du football européen, et même les demandes du Borussia Dortmund ne paraissent pas comme irréelles. Pourtant, le club allemand exige 60 ME en cash et 15 ME en bonus pour céder son ailier virevoltant.
Une somme qui serait justifiée aux yeux de Luis Enrique, pour qui Adeyemi n’est certes pas un buteur dans l’âme, mais il possède une marge de progression jugée très intéressante par l’entraineur espagnol. Et c’est surtout ça qui intéresse le technicien du PSG, persuadé de pouvoir donner un nouveau souffle à ses ailes, où notamment Bradley Barcola peine à s’imposer. Dortmund a en tout cas déjà prévenu, il sera impossible pour la club de la Ruhr de résister si une somme proche de celle annoncée était mise sur le tapis.
Il reste à savoir si le PSG et le Real Madrid vont aller au bout de leur démarche, alors que Karim Adeyemi semble en tout cas désireux de quitter la Bundesliga, après avoir explosé à Salzbourg (Autriche) avant de s’imposer à Dortmund.

