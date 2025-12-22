Le PSG trouve son nouveau crack en Belgique

Le PSG devrait se montrer très discret cet hiver sur le marché des transferts. Mais Luis Campos place déjà ses pions sur des dossiers concernant l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser son effectif lors du mercato hivernal. L’entraîneur espagnol se montre satisfait de son groupe, malgré une profondeur de banc parfois jugée limitée. L’idée est de poursuivre ainsi jusqu’à la fin de la saison, avant d’évaluer les ajustements nécessaires lors de l’intersaison. Luis Campos travaille déjà sur plusieurs pistes. Et comme par le passé, le PSG privilégie le recrutement de joueurs jeunes et tournés vers le collectif. Les champions d’Europe pourraient d’ailleurs trouver leur bonheur en Belgique.

Un international grec bientôt au PSG ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, le Paris Saint-Germain fait en effet partie des clubs intéressés par le profil de Konstantinos Karetsas. Le joueur évolue actuellement à Genk, qui ne devrait pas le retenir l’été prochain, conscient de l’intérêt grandissant des grands clubs européens à son égard.Le milieu offensif de 18 ans paraît prêt à franchir un cap et ne manquera pas d’options pour son avenir. En plus du PSG, Chelsea, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich sont également sur les rangs pour tenter de le recruter.

Pour se séparer de son joyau, Genk n'écoutera pas les offres inférieures à 30 millions d’euros, alors que Karetsas est encore sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2029. Le PSG devra se montrer rapide pour faire la différence dans ce dossier. Karetsas souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau. Luis Enrique a déjà prouvé par le passé qu’il était l’homme idéal pour développer les jeunes talents et que le statut ne primait pas au sein de son équipe.

L’international grec dispose encore de quelques semaines pour décider du club qu’il souhaite rejoindre, tout en ayant une saison à terminer de la meilleure des manières avec sa formation basée dans la province du Limbourg.