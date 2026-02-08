L1 : Triste match nul entre Nice et Monaco

"...peut également évoluer en tant que défenseur central"... Il est défenseur central polyvalent qui peut évoluer dans l'axe comme au poste de latéral gauche.
Cette ligue devient vraiment degueu sur cette 2e partie de saison
Le championnat et la c1 c est pour nous...le reste c3 c4 coupe de france c est cadeaux
y a pas un com ou tu ne parles pas de l OM. haha. le mec est envouté. t es cinglé mon pauvre
pooo ah ouais qd meme ! le complotisme a de l avenir avec l OL
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
