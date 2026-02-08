ICONSPORT_312672_0144

L1 : Triste match nul entre Nice et Monaco

Ligue 108 févr. , 16:55
parHadrien Rivayrand
3
21e journée de Ligue 1
Allianz Riviera
Nice et Monaco font match nul : 0 à 0
Ce dimanche en Ligue 1, l’OGC Nice et Monaco ne sont pas parvenus à se départager à l’Allianz Riviera. Un résultat nul et vierge qui ne fait le bonheur d’aucune des deux formations rivales.
Nice et Monaco ont pourtant été proches de trouver la faille. Mais le manque de réussite, combiné aux bonnes prestations des deux portiers, aura permis d’éviter le pire. Au classement, Nice occupe la 13e place avec 23 points. De leur côté, les Monégasques sont 9es avec 28 points et manquent l’occasion de recoller au top 5.
3
Derniers commentaires

PSG : Le FC Barcelone prépare une terrible vengeance

"...peut également évoluer en tant que défenseur central"... Il est défenseur central polyvalent qui peut évoluer dans l'axe comme au poste de latéral gauche.

L1 : Triste match nul entre Nice et Monaco

Cette ligue devient vraiment degueu sur cette 2e partie de saison

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Le championnat et la c1 c est pour nous...le reste c3 c4 coupe de france c est cadeaux

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

y a pas un com ou tu ne parles pas de l OM. haha. le mec est envouté. t es cinglé mon pauvre

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

pooo ah ouais qd meme ! le complotisme a de l avenir avec l OL

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

